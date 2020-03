Kiss cancela encuentros con sus fans

La emblemática agrupación Kiss anunció que, a causa del avance del contagio del Covid-19 en el mundo y por recomendación de expertos, dejarán de sostener encuentros privados con sus seguidores antes y después de los shows de su actual gira de despedida. Se desconoce si la medida se extenderá a Perú, donde se presentarán el próximo 2 de mayo del 2020 en Arena 1 de La Costa Verde de San Miguel.

Con el anuncio, “ya no habrá rock and roll toda la noche para los fans de Kiss. Al menos para aquellos que compraron los paquetes VIP de algunos de los próximos conciertos del grupo. Y todo a causa del coronavirus”, se informa en alusión a que en las próximas fechas de la actual gira de la banda -el End of the Road Tour- se cancelarán todos los famoso ‘meet and greet’, como se les llama a los encuentros que los artistas sostienen con sus fanáticos antes o después de sus conciertos, generalmente como parte de una entrada especial cuyo costo suele ser bastante más elevado que el de un boleto tradicional.

Todo lo anterior, a causa el avance del contagio de coronavirus en el mundo, el cual, entre otras cosas, ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento y de la música en vivo, con diversos recitales cancelados y reprogramados en el Hemisferio Norte. La determinación, de paso, significa un duro golpe para los seguidores de la famosa y mítica banda.