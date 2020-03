Fabio Agostini minimiza impacto del coronavirus y usuarios le piden no volver al Perú

Fabio Agostini ha causado polémica en televisión nacional y redes sociales al minimizar el impacto del coronavirus en el mundo, llegando a asegurar que tan solo se trata de una gripe más. Sin embargo, usuarios en Instagram lo han criticado duramente por burlarse de este mal que ya ha sido catalogado por la OMS como pandemia.

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, Fabio Agostini hizo uso del sarcasmo respecto a este virus mientras se encuentra paseando por Inglaterra.

Fabio Agostini respondió a usuarios que lo criticaron por comentarios sobre el coronavirus.

Con una foto donde muestran una posición de pelea detrás de una decoración típicamente china escribe: “Ya que me lo preguntan mucho por Sudamérica, aquí estoy combatiendo contra ello. Bye, bye, coronavirus”.

De inmediato, dicho post causó mucha incomodidad entre los internautas de la mencionada red social, quienes no perdieron la ocasión para criticar duramente al exchico reality.

Fabio Agostini criticado por restar importancia al coronavirus.

“Ya no vengas (a Perú) … quédate en cuarentena. Tómatelo con más seriedad”, “que las autoridades hagan algo, se lo toma todo en broma y producto de eso las consecuencias serán terribles para Perú”, “a mí me encanta Fabio, pero no toma nada en serio. De un infectado basta para que contagie al resto y eso está pasando con un sistema de salud tan obsoleto ¿Cómo le darán batalla si esta avanza?”

Ante esto, Fabio Agostini, sin tomar seriedad a las críticas, dio algunas respuestas jocosas como: “Te lo voy a llevar a casa”, “en dos semanas te lo llevo a casa. Tranquilo, está que me pregunta por ti".

Usuarios cuestionaron a Fabio Agostini por tomar a la broma la nueva pandemia.

Pero, en otra publicación de Instagram donde Fabio Agostini se luce en Londres, usuarios le comentaron: “Que no entre a Perú”, a lo que este respondió: “Te voy a llevar el corona en un mes”; otro seguidor le preguntó: “¿Y tu mascarilla?”, a lo que el exchico reality contesta: “Abajo me pongo mascarilla durex”, haciendo alusión al uso del preservativo.

Cuando a finales de febrero de este año el coronavirus era un tema que ya formaba parte del debate nacional, Fabio Agostini restó importancia a la misma con palabras que molestaron a más de uno:

“Tampoco soy un experto en el tema, pero la verdad se está haciendo mucho drama con eso, porque es una gripe como cualquier otra. No es el ébola, que es un supervirus ¿Cuánta gente de gripe por año?”.