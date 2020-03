Daniel Craig se desnuda el torso a sus 52 años para portada de la revista GQ

Daniel Craig se animó a posar con pocas prendas para protagonizar la tapa de la nueva edición de la revista GQ. El reconocido actor dejó perplejos a sus millones de seguidores por su osadía y, sobre todo, por su tonificado cuerpo.

Fue el mismo magazine que, a través de Instagram, anunció al popular James Bond como el nuevo protagonista acompañando la publicación de sensuales fotografías.

Daniel Craig sorprende con su tonificado cuerpo a sus 52 años.

“Presentación de la estrella de portada de GQ en abril: Daniel Craig”, escribió la revista, adjuntando una foto del británico mirando frente al lente de la cámara.

En las publicaciones, el medio adelantó algunos de las confesiones de Daniel Graig sobre su última participación como el agente 007.

Daniel Craig se despide de James Bond.

“El hombre que pasó 14 años como James Bond habla sobre lo que le tomó, luchando por terminar No Time to Die, y por qué se está yendo ahora", se lee en la publicación, que estuvo acompañado de una imagen de la celebridad sin camisa.

En la entrevista, el actor de 52 años dijo lo siguiente: “Él (James Bond) es realmente jodidamente oscuro ... creo que es más interesante".

Para la última de cinta de Daniel como el agente 007, Ana de Armas fue confirmada como la nueva chica Bond.

Daniel Craig tendrá como chica Bond a Ana de Armas.

Daniel Craig: fans reaccionan a las fotos del actor

Seguidores de Daniel Craig se mostraron gratamente sorprendidos sobre la sesión de fotos que protagonizó el actor para la revista GQ.

“Lo único que James Bond y yo tenemos en común es que no puedo abrir el botón superior de mis jeans”, “Espero que esta película sea buena porque la forzaron a salir de él. Muy guapo sin embargo”, “Es el mejor James Bond”, “Literalmente me bloqueé”, “Algunos héroes no usan camisas”, “Más portadas como esta”, señalaron algunos usuarios en Instagram.