Kourtney Kardashian responde a quienes critican su estilo de crianza con sus hijos [VIDEO]

Kourtney, empresaria y hermana mayor de Kim Kardashian ha sorprendido a muchas personas al expresar durante una entrevista cómo lidia con aquellas personas que critican su estilo de crianza.

La mayor de clan Kardashian es madre de tres niños y tiene un tipo de crianza bastante especial. Durante la conversación indicó que usualmente recibe gran cantidad de críticas en redes sociales y se animó a revelar cómo actúa en estas situaciones.

“Realmente trato de no darle mi energía a aquellas cosas que no se la merecen. Cada cierto tiempo respondo a un comentario negativo solo por diversión, o si algo realmente me molesta definitivamente lo reporto a la plataforma", dijo Kourtney Kardashian.

“Lo peor es cuando alguien te da un consejo parental cuando no lo solicitaste. Nadie conoce a mis hijos mejor que yo. Lo tengo todo controlado”, expresó sobre las opiniones que muchos de sus seguidores tienen sobre su familia.

Cabe resaltar que la modelo e influencer es criticada por criar a sus hijos de una manera muy sobreprotectora y controladora. Esto incluso se ha tocado en diversos episodios del reality Keeping Up With The Kardashians, donde se cuestionó la poca disciplina que tienen los pequeños.

Una estricta dieta libre de gluten, comida completamente orgánica, una vida llena de lujos y comodidades, e incluso el pelo largo de su último hijo varón, han sido algunos de los temas que se han discutido en redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Kourtney Kardashian?

La empresaria es madre de tres niños, quienes nacieron fruto de su relación con Scott Disick.

Kourney Kardashian

Mason, el primogénito de la expareja, tiene 10 años. Le sigue la única niña, Penelope con 7 años y finalmente Reign, quien cumplió 5 años.