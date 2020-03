Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo: “Tiene que lavarse la boca antes de mencionar a mi hijo”

La conductora de televisión Karla Tarazona confesó cómo lleva su relación con Christian Domínguez a raíz de estas rencillas que se han generado con la bailarina Isabel Acevedo, quien viene acaparando titulares de diversos medios locales.

La figura de televisión tuvo una entrevista con el diario El Popular, donde reveló la situación que vive, “¿Qué esperaba él? ¿Que ella sea buena después de todo lo que hizo? De una inescrupulosa como esa mujer, que entró a una casa y luego se iba de viaje con marido ajeno, aun sabiendo que la esposa recién había dado a luz, qué se puede esperar. ¿Va a ser una buen persona?”, dijo la presentadora.

Incluso pidió a la competidora que no vuelva a referirse a su pequeño. “Pediría que dejen de mencionar a mi hijo, sobre todo por cómo se dieron las cosas. Mi hijo es un ángel, que se rodea de gente que lo ama, lo quiere y, sobre todo, lo respeta. Esa mujer tiene que lavarse la boca antes de mencionar a mi Valentino”, manifestó.

Hizo hincapié sobre la relación que ‘la Chabelita’ habría llevado con sus engreídos. “No le tuvo consideración a un recién nacido y a una mujer que recién dio a luz, tú crees que iba a querer a mi hijo. En está historia ella no actuó sola, fueron dos las personas que la fregaron”, recalcó la figura de Latina.

Por otro lado aseguró que no piensa llevar una relación de amistad con la bailarina. “Ella no existe, la vida y el karma se encargará de darle lo que se merece. Yo aguanté mucho porque la sinvergüenza hasta juicio me hizo”, sostuvo.

Asimismo, declaró como lleva su situación con el integrante de la Gran Orquesta. ”Hemos conversado, se perdona pero jamás se olvida. Los procesos legales con él siguen igual. Yo pienso llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora solo tenemos una relación de padres de Valentino”, finalizó.

