Sabo Romo se pronuncia luego de sufrir agresión en la vía pública [VIDEO]

El músico Sabo Romo se pronunció ayer a través de su cuenta de Instagram sobre la brutal golpiza que le propinaron en la vía pública. El integrante de la banda Caifanes manifestó que, a pesar de ser víctima de un “cobarde ataque", pronto volverá a los escenarios “echando rock”.

“Como saben, fui víctima de un certero ataque, un cobarde ataque, que puso en riesgo mi vida, y que, afortunadamente, fue tratado en el momento correcto, a la hora correcta, con los doctores correctos y con la atención correcta”, empezó diciendo Sabo Romo.

Y es que Sabo Romo fue golpeado por un individuo luego de que ambos tuvieran un altercado. El músico le increpó al hombre el hecho de ocupar el paso peatonal con su vehículo. El conductor se bajó del auto y lo golpeó repetidas veces en la cabeza.

Según explicó el artista, se está recuperando de las lesiones. Además, dio a entender que la atención médica permitió que no tenga mayores complicaciones, y reveló para sus seguidores que pronto estará sobre los escenarios para más conciertos.

Sabo Romo también aclaró que las autoridades están analizando el caso. Aprovechó para dar un mensaje sobre la seguridad en las calles de Ciudad de México. “Estoy consciente de que si las autoridades hacen bien su trabajo, podremos retomar una parte de la tranquilidad de la que hemos estado acostumbrados”, sentenció.

El sospechoso fue detenido por elementos de la Policía de Investigaciones de Ciudad de México. El arretado, Humberto N, fue acusado de tentativa de homicidio. Los primeros reportes señalaban que el sujeto le decía “te vas a morir” mientras golpeaba a Sabo Romo.

A pesar de esta experiencia, el músico confesó que le gusta la ciudad en donde vive. "Me gusta caminar por mi barrio, mucho, y me parece que no tenemos que estar expuestos a la ira de alguien que finalmente no tiene control de sí mismo”, contó.