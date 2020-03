Natalie Vértiz llora al hablar de su hijo tras volver con Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazo estuvieron en el programa de Gisela Valcárcel en el que recrearon una escena en Esto es Guerra, reality en el que empezó su historia de amor.

En la más reciente emisión de América, la también empresaria se conmovió hasta las lágrimas al hablar de su vida amorosa y sobre el gran cambio que simbolizó tener a su hijo a los 21 años de edad.

“Definitivamente, yo creo que Liam, no creo, sé que él es lo mejor de mi vida. Lo mejor que he hecho en todo este tiempo de estar viva es ser la mamá de Liam. A veces las cosas no son planeadas y solo basta el apoyo de tu pareja para que te sientas segura. Liam llegó a mi vida cuando yo tenía 21”, manifestó la ex chica reality.

Natalie Vértiz revela que aún no quiere tener otro hijo

La modelo sostuvo que la llegada de su menor hijo le cambió por completo la vida, sacando lo mejor de ella.

“Me cambió la vida, me hizo crecer mucho y madurar sobre todo. Saber que él esté orgullosa de mí y que todo lo que hago es por eso. Me emociono siempre cuando hablo de él, se me salen las lágrimas. Es lindo tener a esa personita en casa, me hace extremadamente orgullosa, y con Yaco creo que estamos haciendo un súper trabajo como papás”, agregó.

Hijo de Yaco Eskenazi sorprende a Natalie Vértiz con tierno mensaje

La producción también le preparó una sorpresa para Natalie Vértiz: las tiernas palabras en inglés y español de su menor hijo Liam.

En el video se aprecia al pequeño heredero de los exparticipantes de Esto es Guerra usando un pijama diciendo lo siguiente a la modelo: “Mamita, yo te quiero mucho, tú eres la mejor de todo el mundo. Gracias por llevarme tantos días al club, eres la mejor del mundo”.