Justin Timberlake y su romántica sorpresa a Jessica Biel por su cumpleaños

Luego de ser protagonista de un lamentable episodio de infidelidad, Justin Timberlake grita el amor hacia su esposa a los cuatro vientos. Jessica Biel celebró su cumpleaños el pasado 3 de marzo y fue sorprendida por el intérprete con un tierno gesto. Así lo difundió ella a través de su cuenta de Instagram.

La modelo cumplió 38 años y festejó esta importante fecha en una íntima celebración. Ella difundió en redes sociales una serie de fotografías que exponen el tierno detalle que tuvo el cantante e incluso le dedicó unas palabras de agradecimiento.

“Celebrando mi cumpleaños con estilo (...). Hice que Justin me prometiera que no cantaría el Cumpleaños Feliz, así que tuvo que improvisar. Disculpen si no pueden escucharlo, pero yo aún me estoy riendo. Gracias, maravilloso humano, por realmente escucharme y por organizarme esta especie de fiesta. Y gracias a todos por sus deseos, estoy sintiendo el cariño”, escribió Jessica Biel.

En las imágenes se puede observar a Justin Timberlake acercándose a la mesa con un gran pastel color celeste y en las siguientes instantáneas se ve a la pareja darse un tierno abrazo.

El intérprete de “Cry me a river” no solo sorprendió a la madre de su hijo con el mencionado detalle, ya que también lo hizo públicamente a través de su cuenta de Instagram.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida... Todos los días son una nueva aventura y un tesoro para mí. No puedo esperar a compartir mucho más contigo. Gracias por quedarte conmigo, a pesar que huelo raro luego de una ronda de gol, o cuando huelo raro en general. Eres la mejor, mi amor. Te adoro”, expresó Justin Timberlake.

Cabe resaltar que la pareja pasó por un momento difícil en su relación. El cantante de pop fue fotografiado tomándose de las manos con Alisha Wainwrigth, con quien compartió set en la película Palmer.

Los colegas fueron captados en situaciones comprometedoras durante una salida nocturna en Nueva Orleans. Luego que se difundieran las imágenes, Justin Timberlake se disculpó con su familia y alegó haber estado bajo los efectos del alcohol.