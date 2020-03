Integrante de Corazón Serrano abandona agrupación tras 9 meses en la orquesta

Isabel Enriquez confirmó su separación de Corazón Serrano, uno de los grupos de cumbia más populares del país. Estuvo apenas 9 meses en la agrupación, tras ingresar a fines de mayo del año pasado.

La ahora exintegrante hizo pública su separación a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. En él anuncia sus expectativas hacia el futuro y agradece la experiencia de haber formado parte del conjunto.

Seguidores de la cantante lamentaron el anuncio en su cuenta de Instagram.

“La presente para comunicarles que mi contrato con la agrupación Musical Corazón Serrano ha terminado, agradezco profundamente por la oportunidad brindada a la familia Guerrero Neyra. Feliz por las maravillosas experiencias que viví junto al grupo, a mis compañeras, realmente las extrañaré”, se lee al inicio del comunicado.

Las reacciones ante esta decisión no se hicieron esperar y muchos seguidores lamentaron la salida de la cantante. “Todas juntas eran la perfección! Espero tengas un futuro lleno de éxitos, eres una muy buena artista”, dice uno de los comentarios.

Sin embargo, no quedan claros los motivos que originaron este hecho. En su mensaje, Isabel Enriquez sostiene que a partir de ahora podrá concentrarse en otros aspectos de su vida, como su salud y su familia.

“Ahora me daré un tiempo para estar con mi familia, ver por mi salud y seguir preparándome para los desafíos que me esperan. Gracias también a ustedes por el gran cariño y apoyo infinito que me han mostrado en este tiempo, ¡Son la mejor familia del mundo! Millones de gracias a todos, esto no es un adiós, es un hasta pronto, volveremos a vernos”, concluye su anuncio.

Sus palabras indican que algún tema relacionado con la salud de la artista ha tenido que ver con su decisión. Este hecho significa una nueva baja en el historial de Corazón Serrano, pues ya es conocido que otras integrantes han dejado la agrupación de cumbia anteriormente.