Lyn May, la vedette mexicana estrenó nuevo rostro después de su quinta operación estética [VIDEO]

Lyn May, es una conocida vedette mexicana, que vuelve a causar revuelo debido a su imagen, pues se volvió a someter a una nueva cirugía, así se presentó antes las cámaras del programa “Un nuevo Día” en México.

La exótica bailarina dijo sentirse soñada y agradecida con su cirujano José Hachar por darle a su cara una nueva imagen en la cual perdió la mitad de volumen que tenía su rostro.

Lyn se mostró contenta con los resultados de su nueva cirugía, ya que afirma que ahora se siente más bella.

Durante el programa, los panelistas revivieron una cronología de imágenes donde aparece desde la juventud de la vedette hasta sus últimas apariciones en público, dando cuenta de sus cinco operaciones estéticas faciales declaradas.

Asimismo, para darle suspenso a la situación la también cantante portaba una máscara muy al estilo carnavalesco, llena de plumas y piedras brillantes para dejar el factor sorpresa de su flamante look hasta el final.

“Si recordamos la cara de Lyn era muy grande y eso era un problema grave… logramos quitar un volumen importante… logramos reducir la cara a la mitad”, comentó el doctor.

El antes y después de la vedette Lyn May.

El rostro de la actriz luce más afinado, tiene una nariz más definida y el cuello no tiene la misma flacidez de antes.

En sus inicios, la misma May anunció que ya no se sometería a más cirugías, debido a que su piel ya no aguantaría otro procedimiento estético, fue el deseo de lucir un rostro más armonioso lo que la hizo cambiar de parecer.

Además, durante el desarrollo de la entrevista, la estrella mexicana dejó claro su deseo de volver a entrar muy pronto al quirófano, ahora con el objetivo de aumentar el volumen de su busto.