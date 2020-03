Sandra Muente: “Hace años salí con alguien que casi me arranca el alma”

Sandra Muente ha sorprendido una vez más a sus seguidores al compartir una publicación en sus redes sociales, en la que cuenta algunos detalles de una relación tóxica que tuvo en el pasado.

La cantante publicó en su Twitter un mensaje en el cual reflexiona acerca de una relación que la atormentaba y lamenta que otras mujeres no puedan escapar de ese tipo de situaciones y no tengan la suerte que tuvo ella.

Publicación de Sandra Muente Foto: captura

“Hace años salí con alguien que casi me arranca el alma. Tenía un magnetismo demasiado fuerte y un poder para atraer que me asustaba... Pero a su lado me sentía insegura y nerviosa, se me pegaba la energía y literal sentía que absorbía mi alma feo. Yo escapé. Otras no pueden”, contó la intérprete en su publicación.

Pese a ese pasaje de su vida, a inicios de este año contó que está comprometida con su novio, quien le lleva algunos años de diferencia.

Sandra Muente anunció por medio de su cuenta de Instagram que está próxima a contraer nupcias con Ricardo Nuñez, quien tiene 53 años. “Nos vamos a casar”, se lee en el inicio del mensaje.

“No sabía que me iba a pasar a mi. Muchas veces pensé que no. Volvimos de un paseo por Máncora y llegamos al hotel en el que nos esperaba una mesita para dos adornada junto a la piscina, una guitarra y copitas para vino. Cenamos sushi y conversamos de lo hermosos que han sido estos casi 5 años juntos", continúa en la publicación.

Asimismo, continuó señalando como fue evolucionando su amor a través de los años. “Cinco años en los que hemos construido un edificio de amor sólido y bonito que ha sabido mantenerse de pie contra mil tormentas que han querido ponerse en nuestro camino”, finalizó.