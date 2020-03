Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebran 11 años de amor y se dedican tiernos mensajes

Una de las parejas de famosos más estables y queridas, es la que conforman Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, quienes cumplieron 11 años de casados el pasado 01 de marzo. Los actores mexicanos no dudaron en presumir su amor ante todos sus seguidores en las redes sociales.

Mayrín Villanueva celebró a través de su cuenta personal de Instagram, donde expresó todo el amor que siente por su esposo y padre de su hija. “¡Te amo! 11 años de celebrar la vida con tantas aventuras juntos, siempre para adelante”, fue el escueto mensaje que escribió la intérprete, junto a una fotografía donde ambos posan abrazados.

Pero eso no fue todo, Mayrín Villanueva publicó más fotografías y cariñosos mensajes para Eduardo Santamarina, en las historias de la misma red social. “Te amo”, escribió la protagonista de Vecinos, como leyenda de otra instantánea que muestra a la pareja bastante enamorada.

Por su parte, el intérprete de Alejandro Cárdenas en Rubí, compartió hace dos semanas, la fotografía del ramo de rosas que le envió su esposa para sorprenderlo y se inspiró para agradecerle por ser su compañera de vida. “Estas rosas me las acaba de mandar mi mujer. Gracias Mochita de mi corazón por darme tanto, me lleno de ti y aprendo de ti cada segundo de mi vida. Te amo”, escribió.

Foto captura: Mayrín Villanueva Instagram

En declaraciones para Televisa Espectáculos, Eduardo Santamarina confesó anteriormente, la admiración que siente por su pareja y se sinceró sobre su matrimonio. “Te puedo decir que la he disfrutado muchísimo y la he regado también muchísimo, pero bueno, te repito, gracias a la paciencia y el amor que me tiene mi mujer y mis hijos, ahí seguimos (…) me siento muy orgulloso de mis cinco hijos, de mi mujer que es la capitana del barco, es la que nos trae a todos bien derechitos, porque es gracias a ella”, señaló.