Anahí de Cárdenas revela que le quedan cuatro sesiones de quimioterapia

Anahí de Cárdenas se mantiene fuerte durante su tratamiento contra el cáncer de mama. La actriz peruana reveló a través de Instagram cuántas sesiones de quimioterapia le quedan para terminar esa etapa.

En el video publicado por la actriz de “No me digas solterona 2”, ella menciona detalles de cómo ha estado sobrellevando el trabajo y el tratamiento.

“Ha sido una semana intensa de trabajo y emociones fuertes. Estoy con mucha gastritis, pésima del estómago un par de días y me preguntaba ¿porque? Bueno, estoy en proceso de quimioterapia. Fuera de este proceso, creo que las emociones tienen mucho que ver. Como hablaba de la obra en la que estoy trabajando, creo que ha calado más en mí de lo que pensé. Es fuerte y complicado”, mencionó Anahí de Cárdenas en Instagram.

Anahí de Cárdenas habla sobre algunos percances que ha tenido en el hospital

El dolor es un punto en su contra. “Hoy no tengo mucho que decir más que: ahí vamos. El dolor es algo a lo que nunca me voy a acostumbrar, es difícil porque uno quiere estar al 100% ciento y es bien frustrante cuando tu cuerpo solo te da 20% y eso es lo más duro de todo, tener las ganas, la disposición y te levantas, pero no te puedes mover del baño", expresó.

Anahí de Cárdenas a poco de terminar las quimioterapias

Luego, reveló cuánto le falta para terminar el tratamiento y dedicarse a su terapia de rehabilitación. "Ya estoy a la mitad, faltan 4 más y el doctor me ha dicho que estas cuatro ayudaré haciendo deporte. Ya inicié rehabilitación para mi brazo”, precisó.

Anahí de Cárdenas no ha dejado de comunicarse con sus seguidores

Además, anunció que este viernes será internada en la clínica para la siguiente quimioterapia. "Todo está bien, vamos a salir de esto”, finalizó la actriz peruana.