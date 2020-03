Susy Díaz asegura que de joven era “igualita” a Sheyla Rojas

A sus 56 años Susy Díaz sigue haciendo noticia con hilarantes confesiones en sus espóradicas presentaciones para la televisión local, así lo demostró en el programa de espectáculos de Magaly Medina.

En una amena entrevista para Magaly TV La Firme, la exvedette no tuvo reparos en compararse con la conductora Sheyla Rojas, quien ha sido criticada por sus excesos de operaciones.

La actriz cómica aseguró que en su juventud tenía mucha similitud en el aspecto físico a la presentadora de Estás en todas. “Yo la veo a Sheyla una muñeca, me veo yo en ella cuando era joven , mi cara cuando era joven”, señaló Susy Díaz ante el rostro de sorpresa de la famosa ‘urraca’.

Susy Díaz contenta por viajar a Europa

En otro momento de la charla, la excongresista reveló también las múltiples cirugías a las que se ha sometido a lo largo de su vida, resaltando los ‘arreglitos’ realizados.

Sheyla Rojas posa con vestido rojo

"Me seguiría operando pero ya tengo miedo. Me he operado la nariz, papada, las bolas de bichat, senos, lipoescultura. Serán una 7 veces. Como tenía canje en la clínica me operaba a cada rato", sostuvo la actriz cómica.

Susy Díaz excongresita peruana

Asimismo, la madre de Florcita confesó el secreto de sus voluminosos labios, los cuales siempre han sido materia de halago para sus seguidores.

La mediática actriz afirmó que se aplicó colágeno a la edad de 35 años, una vez culminada su función como congresista.

A lo cual, la periodista dio su punto de vista. “De verdad hay una diferencia grande entre una Susy Díaz más joven y después de los arreglos que se hizo”, finalizó la polémica conductora.