Andrea San Martín responde a quienes la critican por su aspecto físico [VIDEO]

Andrea San Martín fue cuestionada en las redes sociales por el cambio en su aspecto físico tras convertirse en madre. Luego de hacerse notorio su aumento de peso en su debut de La banda de los sábados, la influencer decidió responder a los críticos.

A través de Instagram, la madre de familia dio una respuesta ejemplar a todos sus detractores. “Oigan, en buena onda como siempre me ponen, ustedes si me siguen realmente me dan risa cuando me dicen por qué no te arreglas. Claro, en buena onda, no tengo tiempo. Mi prioridad es mi trabajo y mis hijas”, dice en un principio.

Andrea San Martín, exchica reality, debuta en La banda de los sábados.

“No es que no sepa que me falta retocarme las cejas, no es que no sepa que me subí 10 kilos porque ya hablé de eso. Lo sé, como muchas que me están viendo, que llevan un mes y no pueden irse a la peluquería, ya lo sé”, agregó la exmodelo.

Así también, Andrea San Martín defendió su responsabilidad de ser madre y cómo trata de demostrarlo y ser ejemplo en las redes sociales. “Se habrán dando cuenta que mis redes no son perfección [...] mis redes son los que implica hablar de la maternidad en sí, las veces que queremos abandonar todo, los problemas, con esto es lo que yo trabajo: la forma transparente de ser mamá (sic)”, relató.

Andrea San Martín

En un momento de su mensaje, respondió a los seguidores que le pidieron que se arregle. "Cuando me dicen por qué estas tan descuidada es porque tengo que trabajar. Yo soy la que para esta casa, es la realidad y las cosas como son”, respondió contundentemente la figura de América TV.