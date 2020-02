Gianella Ydoña desmiente versión de Josimar sobre boda simbólica: “Sí nos casamos”

Gianella Ydoña, la aún esposa de Josimar Fidel, generó polémica en Instagram al responder preguntas sobre su pasada relación con el cantante de salsa. La joven de 22 años desmintió al salsero y aseguró que su boda no fue simbólica.

“Nunca me he casado, ni civil, ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, esa es la verdad”, fue la versión de Josimar durante una entrevista.

Sin embargo, la madre de su menor hijo lo negó todo. Todo comenzó con una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ a través de las historias de Instagram.

“¿Es verdad que tu matrimonio con Josimar fue simbólico?”, le preguntó un cibernauta. A lo que ella respondió un rotundo: “¡Falso!”

Gianella Ydoña desmiente a Josimar Fidel, quien aseguró que su boda con ella fue simbólica. Captura: Instagram

En la siguiente, se lee: “¿Te casaste con Josimar o no?” Allí Gianella Ydoña escribió: “Lamentablemente, pero sí nos casamos”

Gianella Ydoña desmiente a Josimar Fidel, quien aseguró que su boda con ella fue simbólica. Captura: Instagram

Pero lo que también llamó la atención es que Josimar Fidel no le habría traído ningún regalo a su pequeño hijo de un año, luego de su viaje a Europa, donde estuvo acompañado de su actual pareja María Fe Saldaña, quien también estaría esperando un bebé.

“¿Qué le trajo Josimar a tu bebé de su viaje por Europa?”, fue la pregunta. La aún esposa de Josimar Fidel respondió: “Absolutamente nada, ni una media”.

Gianella Ydoña asegura que Josimar Fidel no le trajo nada a su hijo de su viaje a Europa. Captura: Instagram

Gianella Ydoña se sometió a cirugía para bajar de peso

La expareja del intérprete de ‘La protagonista’ confesó a sus seguidores que se sometió a la liposucción para reducir tallas. Además, se especuló que también se habría realizado aumento de bustos.