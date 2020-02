Mónica Cabrejos sobre Rodrigo González: “No tiene gusto por las mujeres, por eso no las valora”

Mónica Cabrejos es uno de los blancos más frecuentes de Rodrigo González en sus historias de Instagram, donde el popular ´Peluchín’ ha tenido duros comentarios para la conductora de Válgame. Sin embargo, la exvedette, por fin, ha decidido salir al frente para contestar a los ataques del amigo de Magaly Medina.

Al ser consultada por el diario Ojo por las críticas que Rodrigo González le dedica, casi a diario, Mónica Cabrejos trató de aminorar este hecho.

“A mí no me toca como ser humano. Ellos no me conocen, no comparten conmigo”, dijo. Cuando la periodista le preguntó si piensa entablarle una demanda como lo han hecho Susana Umbert, Tilsa Lozano, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, la conductora de Al sexto día reveló que no.

“No, mi amor, lo tengo bloqueado [de Instagram]. Lo que diga me tiene sin cuidado; que si no le gusta mi boca ¡qué pena! A mucha gente le gusta, y si a nadie le gusta, basta con que me guste a mí. [También dice] que soy fea, frentona”.

Ante esto, Mónica Cabrejos aseguró que las supuestas constantes críticas hacia las mujeres se deben a que Rodrigo González no sabe apreciar la belleza de estas, en clara alusión a su orientación sexual.

“¿Qué podría opinar? Teniendo en cuenta que, precisamente, él no es el más indicado para hablar de belleza femenina. Él no valora la belleza femenina o el gusto por las mujeres”, aseguró Mónica Cabrejos.

Y es que Rodrigo González no solo ha criticado el aspecto físico de Mónica Cabrejos, también ha abogado para que la exvedette sea retirada de la televisión, ya que expondría muchos complejos, de acuerdo a ‘Peluchín’, con cada comentario u opinión que hace.