Mathías Brivio confiesa que se someterá a la vasectomía "para no pasar sustos”

Mathías Brivio se ha convertido en uno de los presentadores peruanos más queridos de la televisión. La nueva figura de Latina reveló sus más íntimos secretos al hablar de su vida familiar.

Entre sus confesiones, el exconductor de Esto es guerra sorprendió al confirmar que se someterá a la vasectomía tras tener tres hijos, frutos de su relación con su esposa Alejandra Rosemberg.

“La fabrica está cerrada pero no está clausurada porque aún no me he hecho la operación, pero en algún momento ya lo haré”, contó Mathías Brivio en entrevista para Reporte Semanal.

“Sí (se haría la vasectomía), para no pasar susto. La gente me ha dicho que es normal, pero sí da miedo, es que es una zona que puede quedar mal”, expresó el ahora presentador de La Máscara.

Además, con su hijo menor Eugenio en brazos, reveló que ser papá es lo mejor que le ha pasado en la vida y que sus herederos son su mayor tesoro.

Mathías Brivio habla de su esposa Alejandra Rosemberg

Mathías Brivio habló sobre su pareja y esposa Alejandra Rosemberg durante una entrevista para “En boca de todos”. Por primera vez, el conductor de televisión se refirió a la madre de sus hijos con tiernas palabras en vivo.

“Ella sabe todo lo que la quiero y todo lo que significa para nosotros. Ella es parte muy importante de lo que somos hoy en día. Después de tantas idas y vueltas, como cualquier relación, estamos disfrutando de un momento muy bonito, toda la familia”, comentó, en ese entonces.