Rodrigo González sobre su ingreso a Esto es Guerra: “Estamos trabajando para entretener” [VIDEO]

Rodrigo González no descarta su retorno a las pantalla chica, pero asegura que por ahora se siento muy feliz realizando contenido para su cuenta de Instagram.

‘Peluchín’ fue consultado sobre su ingreso al Esto es Guerra como conductor junto a Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz. “Ha habido un acercamiento, pero no como me gustaría”, sostuvo el ‘ahijado’ de Magaly Medina.

De la misma manera, Rodrigo González comentó el tipo de espectáculo que realiza mediante su cuenta de Instagram.

Rodrigo González en Instagram

“Mira estamos en la televisión trabajamos para el mundo del entretenimiento, el show y hay que darlo siempre, pero de buena manera siempre”, expresó ‘Peluchín’.

Rodrigo González ex conductor del canal 2

“Es un show barato lo que estamos haciendo y por la pregunta que me haces sobre Esto es Guerra, yo me considero un entretenedor de opinión. No se si yo me veo en un programa vamos cobras o leones, si es mi rollo o mi perfil”, declaró la exfigura de Latina.

Por otro lado, resaltó que si va entrar al programa de competencia sería para poner más de él. “Yo no llegaría a decir: ¡Hola Patito! Yo llegaría a poner lo mío obviamente, si eso se llegara a dar, pero por el tipo de perfil que tengo, a mi me encanta mi horario”, reveló ‘Peluchín’.

“Ahora lo siento y lo percibo así. Me autoausilie de la televisión estoy viviendo un momento que estoy muy contento. En mis 11 años de televisión no me he sentido así. Digamos que estoy en una etapa de cosecha y estoy feliz, ahora no me cambio por nada”, finalizó el exconductor.