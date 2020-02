Josimar: bajar 50 kilos en un año estaría trayendo secuelas en su salud, afirman especialistas

El cantante peruano Josimar es uno de los temas más sonados en la farándula local luego de su drástico cambio físico. Es así que el pasado, el programa Magaly TV, la firme presentó un reportaje en el que cuestionaron su estado de salud.

Como se recuerda, Josimar Fidel perdió más de 50 kilogramos en menos de un año tras someterse hace algunos meses atrás a la operación de la manga gástrica.

Asimismo, el artista preocupó a muchos de sus seguidores luego de verlo demacrado y muy delgado en últimas las entrevistas de televisión nacional.

El programa de Magaly Medina consultó a un médico nutricionista para poder despejar las dudas del público respecto a la salud de Josimar.

Es así que el bariatra que se encargó de la operación del intérprete de La mejor de todas, Erick Piskulich, afirmó que se encontraría en buenas condiciones: “Josimar está en su peso normal, está saludable. Pesa 70 kilos con 1.70 de estatura”, indicó.

Josimar Fidel aseguró que su representante le exigió a someterse al bypass gástrico. (Foto: captura)

Sin embargo, esta información fue contrastada por el conocido nutricionista, Giacomo Casas, quién afirmó a Magaly que los pacientes que se realizan esta intervención quirúrgica no estarían recibiendo lo que su cuerpo necesita.

“Lo que puede estar pasando es que su cuerpo no esta recibiendo la cantidad de nutrientes que se necesitan. Como tu sistema digestivo ya no absorbe lo que absorbía normalmente, no solamente no absorbe grasas o carbohidratos, sino hay muchos nutrientes que también dejan de absorberse. No es un exceso, es una falta de nutrientes”, explicó el especialista.

Además resaltó que para este tipo de procesos se necesita evaluar previamente al paciente para saber si realmente lo amerita y criticó que actualmente se olvidan de estas indicaciones: “Se está tomando la cirugía bariátrica como una carnicería”, aseveró el experto basándose en el caso de Josimar, quién últimamente es noticia tras las declaraciones de su aún esposa sobre el divorcio.