Rebeca Escribens defiende a Rosángela Espinoza en EEG: “Al menos ella estudia” [VIDEO]

La presentadora del bloque de espectáculos de América TV, Rebeca Escribens, salió en defensa de la popular ‘Chica selfie’, Rosángela Espinoza, tras las burlas que recibió de sus compañeros de Esto es Guerra.

Luego que Rafael Cardozo opinara en vivo sobre Rosángela Espinoza, Rebeca señaló que “al menos ella estudia y eso es algo que pocos hacen”.

Además, felicitó a la chica reality: “Estudiar implica organizar su tiempo y eso es lo que hace Rosángela que tras estar cansada mental y físicamente después de ‘Esto es guerra’, se da tiempo para estudiar”, expresó Rebeca Escribens.

Asimismo, Escribens comentó que la modelo no puede gustarle a todos en Esto es Guerra, pero por lo menos se educa: “Será desafinada, pesada, hipócrita y antipática, pero estudia ¡así que déjense de estar bromeando con eso!”, sentenció.

Rosángela Espinoza. Foto: Composición

Por otro lado, Rebeca Escribens recomendó a Rosángela Espinoza asistir a terapia psicológica para manejar su grado de frustración. “Parece un niño de diez años que si se pica, se larga. El mundo no es como tú quieres que sea. No puedes esperar lo que tú le das a otros, y eso es algo con lo que todos debemos aprender a convivir ( en Esto es Guerra)”.

Cabe resaltar que la guerrera confesó que se esfuerza a diario por estudiar y no considera justo que las bromas de los demás apunten a dejarla como una ‘calabaza’.

“No es para que otros me minimicen. Yo sé por dónde van. No me van a dejar como una calabaza”, dijo Rosángela Espinoza, quién recientemente protagonizó una gresca con su compañera Michelle Soifer.

Como se sabe, la modelo afirmó hace algunos días que abandonaría el reality para culminar sus estudios. Sin embargo, regresó a EEG.