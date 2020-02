‘Peluchín’ por denuncia de Susana Umbert: “¿Cómo una mujer violentada busca acercarse a su agresor?”

El exconductor de televisión Rodrigo González asistió a la citación por la demanda que le interpuso la productora Susana Umbert por violencia contra la mujer y violencia psicológica.

Al salir de dar sus declaraciones en la comisaría de Monterrico, el popular ‘Peluchín’ expresó su indignación por el hecho de que Umbert lo haya denunciado al poco tiempo de intentar conciliar con él para que vuelva a trabajar en Latina.

Rodrigo González lanza fuertes calificativos para Susana Umbert. Foto: Composición

“¿Cómo una persona que se siente violentada psicológicamente, emocionalmente, busca un acercamiento con su agresor para que vuelva a trabajar con ella? ¿Qué hago yo conversando con el gerente del canal?... Eso fue el jueves de la semana pasada”, manifestó.

Según dijo, la productora de TV decidió demandarlo porque él se negó a trabajar nuevamente en Latina junto a ella. “No volver a Latina (hizo que ella cambiara de parecer). No ceder…No puedes pretender sentirte jefa de alguien por el resto de su vida”, aseveró.

Rodrigo González dijo estar seguro de que ha recibido diversas denuncias de las figuras de Latina por culpa de Susana Umbert, quien se sentiría incómoda por las críticas de ‘Peluchín’ al canal.

Rodrigo González defiende a Anahí de Cárdenas de las críticas de Susana Umbert

“Ella se va al área del canal y dice ‘no le hagamos un juicio a Rodrigo por difamación porque esto va a tardar mucho…Entonces mejor le hacemos una denuncia en la comisaría y apelamos al tema familiar y si eso procede, se supone, la cárcel es inmediata’. Ellos han buscado esa opción haciendo un cargamontón”, señaló.

El popular ‘Peluchín’ enfatizó además que se está callando muchas cosas que quisiera expresar y que considera esta denuncia un atentado contra la libertad de expresión.

“Eso no es acoso. Yo simplemente tengo un Instagram que es mi plataforma de entretenimiento y si no te gusta, no entras, me consumes, no me haces caso. ¿Dónde está el acoso?”, añadió Rodrigo González.