Nicola Porcella protagoniza altercado con participante por defender a Karina Rivera

Nicola Porcella intenta enmendar su error ocurrido con Karina Rivera de una peculiar manera, sin imaginar que causaría el asombro de todo el público presente durante su nuevo programa Todo por Amor.

Todo se dio inicio cuando uno de los participantes (Carlos) elogió a la animadora infantil, resaltando el brillo que llevaba en el brazo, y sin pensar que las palabras que usó causaría la molestia del excompetidor.

“Yo tengo una petición, el señor Carlos debería estar acá en los solteros. Una chica tan guapa merece encontrar el amor, por eso si el señor dice que no [...] porque el señor, al cual admiro de verdad, pues ha ganado a todos en ejercicios haciendo planchas, cada día me sorprende más (sic)”, dijo el ex chico reality, cuando el concursante estaba cerca de Karina Rivera.

Nicola Porcella

A lo cual, el integrante de Todo por Amor volteó a mirar a la animadora infantil. “Lo único que es cierto es que cuando estoy aquí y veo a Karina e indudablemente y a pesar de que está aquí Majo. voy a decir. ¡Oye Karina estás brillando!, dijo el participante español.

Nicola Porcella no se ha pronunciado aún tras suspensión.

Al escuchar estas palabras, el modelo se mostró algo incómodo y exaltado por el comentario hacia su compañera de televisión. “¿Por que siempre que tienen a una mujer siempre hablas? []... Un día quédate calladito y no digas nada. Solo un día habla con tu pareja”, exclamó el excompetidor de América.

Al ver la actitud de Nicola Porcella, Karina Rivera tomó la palabra y se dirigió a los dos personajes. “¡Déjalo! A mi no me hace problemas al contrario me da pena”, manifestó la presentadora.

El modelo volvió a replicar el comportamiento del participante. “Carlos, ¿por qué no me piropeas a mi? Dices que él es guapo, que ella el señor es guapo y yo?”dijo el conductor de Todo por Amor.