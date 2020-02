Fiorella Rodríguez arremete contra Nicola Porcella y asegura que no tiene “principios”

Fiorella Rodríguez se pronunció después que Nicola Porcella realizara un comentario machista a su compañera Karina Rivera.

En el reciente programa de Capital, Alan Diez junto a la también actriz se mostraron en contra de las actitudes del ex chico reality.

Segundos antes de dar su opinión, Fiorella Rodríguez recordó la frase que puso a Nicola Porcella en el ojo de la opinión pública.

"Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, recordó la conductora.

“¿Sabes que es lo más preocupante? Porque un error como conductor suele pasar, pero para mí lo más grave es que está evidenciando una forma de pensar. Eso me parece lo más grave, porque fue un comentario totalmente machista […] Yo no creo que el ‘pata’ se haya levantado diciendo voy a c*** a Karina, el pata está evidenciando su manera de pensar”, manifestó Fiorella Rodríguez.

La exfigura de América Televisión aseguró que el comportamiento del Porcella es totalmente machista y desafortunado.

“Al margen que puedas tener un comentario desafortunado, tu forma de pensar te acompaña donde vas. Tus modales, tus principios te van a acompañar siempre a donde vas. Para el ‘pata’, ha sabido bien lo que ha comentado, es su forma de pensar. Pero hay que tener un respeto extremo cuando te encargan un programa de televisión. Conducir no es sencillo”, acotó.

Finalmente, Fiorella Rodríguez criticó la postura de Latina por mantener a Nicola Porcella en la conducción. “No cualquiera puede conducir un programa de televisión y está en manos del canal decidir si el programa sigue al mando de Karina Rivera o le consiguen un nuevo partner”.