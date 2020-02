Rodrigo González y Tilsa Lozano coincidirán en audiencia el próximo martes 25 de febrero

La exmodelo Tilsa Lozano sigue dando qué hablar. Y esta vez no solo por los escándalos protagonizados recientemente por recomendar el famoso producto a base de aguaje, sino por su lío legal con el exconductor de Latina Rodrigo González.

Como se sabe, la exmodelo Tilsa Lozano acusó a Rodrigo González de acoso, hostigamiento, humillación y difamación en las redes sociales hacia su persona y solicitó garantías personales. Por tal motivo, ha sido citada para rendir sus declaraciones y llegar a un “acuerdo armonioso” con el popular ‘Peluchín’.

Tilsa Lozano. Foto: Instagram

La cita programada por la Subprefectura es para el próximo martes 25 de febrero a las 11 de la mañana y se les solicita que sepan comportarse adecuadamente en este encuentro, según el documento difundido por el diario Trome.

“Se exhorta a los intervinientes que durante la audiencia guarden una conducta de respeto mutuo, evitando cualquier manifestación hostil, violenta y/o de agresión entre los mismos”, detalla la citación.

En esta cita, Tilsa Lozano podrá explicar y detallar las razones por las que demandó a Rodrigo González, que según ella, afectan su “calidad de persona y no solo el desempeño natural de mi vida cotidiana, mi paz y mi tranquilidad, sino la de mis hijos, mi familia y de todas las personas que trabajan para mí”.

Rodrigo González exfigura de Latina

Cabe resaltar que como respuesta a esta denuncia, González alegó su inocencia y apuntó que fue Tilsa Lozano quien mintió a sus seguidores mediante sus redes sociales:

“Acabo de llegar a mi casa y esto les tengo que contar. En resumidas cuentas, Tilsa Marcela Lozano Sibila ha solicitado garantías personales porque dice que, desde hace algún tiempo, el denunciado Rodrigo González Lupis viene acosándome, difamándome, insultándome, humillándome a través de su red social”, narró el exconductor a sus seguidores.

“Ahora ella dice que no puede vivir tranquila porque con mi plataforma de entretenimiento opino libremente. ¿En qué le he difamado? Acaso ella no le ha mentido a la gente y no ha usado la influencia que ella puede tener en cierto grupo de personas para vender productos con información fraudulenta”, señaló el popular ‘Peluchín’, quién ha sido defendido por Magaly Medina recientemente.