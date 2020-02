Melissa Klug se metió en la relación de Jefferson Farfán con la madre de su hija, según doña Charo

Doña Charo, la madre de Jefferson Farfán, declaró para el programa “Día D” el último domingo 16 de febrero y brindó polémicas declaraciones contra Melissa Klug, expareja del futbolista.

En dicha entrevista, la progenitora de la ‘Foquita’ Farfán aseguró que la ‘Blanca de Chucuito’ habría sido la tercera en discordia en la relación que tenía su hijo con la madre de su nieta (Maialen Farfán).

Doña Charo precisó que Jefferson Farfán y Mercedes Carrasco estaban juntos y se encontraban esperando a su hija cuando el 10 de la selección viajó a Holanda. Estas declaraciones desmintirían a Melissa Klug, quien afirmó que, por aquel entonces, su relación con el jugador ya era formal.

“A ‘Meche’ la conozco desde que mi hijo tenía 15 años. Ella era enamorada consentida en mi casa y Jefferson era consentido en la casa de ella. Era una relación formal de enamorados. Entonces, ¿de dónde sale la señora Klug que (Jefferson estaba con ella) desde los juveniles?”, señaló.

“Cuando ‘Meche’ estaba gestando de mi nieta me enteré que había un entripado entre ella y mi hijo”, añadió la madre de la ‘Foquita’ Farfán.

Doña Charo indicó además que se enteró que Jefferson Farfán y Melissa Klug mantenían un romance a través de rumores. “Yo tengo familia en el Callao y me llegaban rumores de que había algo entre mi hijo y Melissa... después él me confirmó que tenía algo con ella, pero ya ‘Meche’ estaba esperando a mi nieta”, sentenció.

Doña Charo acusó a Melissa Klug de irse de fiesta y olvidarse de sus hijos

En la entrevista con “Día D”, Doña Charo afirmó que Melissa Klug se fue a una fiesta dejando solos a sus hijos y que luego le pidió a Jefferson Farfán que recurra a su madre para que les lleve comida a los menores.

“Mi hijo me llamo, me dijo que los bebés estaban de hambre y no habían comido, me dijo: ‘Me he peleado con ella porque cómo es posible que ella no esté, están solos con Fredy, que es el guardían (...). Mamá ayúdame con esto, tu estás más cerca'”, indicó la madre del futbolista.