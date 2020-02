Lydia Lozano hace frente a las acusaciones de sus compañeros y llora por el daño a su madre

Lydia Lozano se enfrentaba a una dura prueba de fuego ante el ‘PoliDeluxe’. Tras casi dos semanas en tela de juicio por sobre una posible conversación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, la máquina de Conchita ha desatado el llanto de la periodista de Telecinco tras airear toda la verdad acerca de su polémica fuente fallida.

Al empezar el programa ‘Sábado Deluxe’, Lydia rompió a llorar. La colaboradora se sintió engañada y le indigna mucho que sus compañeros hayan puesto en duda su profesionalidad: “Mi madre, de 91 años, tuvo que tomarse una pastilla”, ha confesado entre lágrimas, tras recordar cómo sus compañeros han dudado de que tenga realmente “una carrera”.

Lydia Lozano se somete al ‘PoliDeluxe’ para aclarar la polémica sobre la información que dio acerca de Rocío Carrasco y su hija https://t.co/LOAOZTCwUT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 14, 2020

El polígrafo del ‘Deluxe’ quiebra a Lydia Lozano

Lozano confesó que se ha equivocado a la hora de contrastar la polémica noticia, después de que la máquina de Conchita determinase que mentía: “Les pedía fechas y más información y me la iban facilitando, para mí eso era contrastar”. Sin embargo, salvo este desencuentro con el polígrafo y otros de menor importancia respecto al tema principal de la falsa fuente, Lydia ha dicho la verdad en todo.

Lydia también ha reconocido que no se esperaba que su fuente, José María Franco le mintiese, ya que tenía mucha información sobre el tema. Por otro lado, al demostrar Conchita que la colaboradora no mentía con respecto a su título universitario y que no tenía ninguna asignatura pendiente rompía a llorar y confesaba:

“Cuando recibes mensajes de gente a la que quieres y a la que admiras y luego ves que es mentira... Es que te sientes tan mal”. “Yo no quería dividiros, pero tú, (refiriéndose a María Patiño) apostaste por mí, Belén Esteban me llamó por teléfono y me dijo que no llorase, muchísimos compañeros, Antonio Rosi me mandó un mensaje maravilloso... Pido perdón porque habéis confiado en mí y os he fallado, pero, de verdad, gracias”.

Finalmente, Lydia ha querido pedir perdón públicamente: “Perdón porque habéis confiando en mí y os he fallado. Lo digo públicamente. Hay gente que ha apostado por mí y ahora resulta que es mentira. Me da muchísima rabia e impotencia porque pienso que os he defraudado”.

Lágrimas de Lydia Lozano por el sufrimiento de su madre

En el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, la periodista se ha mostrado muy afectada y no ha podido evitar las lágrimas al confesar el problema que esta situación le ha causado a su madre.

A su vez, el polígrafo de Conchita le ha dado la razón en que no ha buscado ningún tipo de protagonismo con esta historia: “No estoy buscando protagonismo, estoy afrontando el problema. ¿Cómo no me van a doler que digan que no soy periodista si mis padres me pagaron la carrera para que fuera feliz?”.

"Mi madre con 91 años se tuvo que tomar un lexatin" #polilydia https://t.co/2lFvdVLTrC — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) February 16, 2020

Que sus compañeros y el programa hayan puesto en duda toda su carrera profesional y su propio título ha causado que: “Mi madre, con 91 años, el jueves se tuvo que tomarse una pastilla por este tema... Con el daño que le hago a mi familia, con el daño que ya le hice, esto no compensa”, mencionó Lydia entre lágrimas.

La colaboradora del programa televisivo 'Sálvame’ quiso zanjar el asunto asegurando que ha estado “muchas noches sin dormir” y que “tendría que estar muy loca” si hubiera mantenido o buscado esto siendo consciente del enorme daño que le hace a su familia y, muy especialmente, a su anciana madre.