Nicola Porcella: “Angie Arizaga y yo confundimos la costumbre con enamorarnos”

Nicola Porcella utilizó su cuenta de Instagram para detallar sus declaraciones sobre Angie Arizaga en ‘Reporte Semanal’. La nueva figura de Latina reveló en el programa dominical que nunca estuvo enamorado de la competidora de ‘Esto es guerra’.

Por tal motivo, y a raíz de las críticas, el popular ‘Capitán histórico’ decidió pronunciarse hacia sus seguidores y explicar sus razones. Sin dejar darle más rienda a la duda, en una serie de historias, el nuevo fichaje de Latina fue claro y directo respecto a la entrevista que le realizaron.

Nicola Porcella es el nuevo conductor de "Todo por amor" junto a Karina Rivera.

“No salió la parte donde yo digo que, después de dos años de terminada la relación, consulté con varios psicólogos y llegamos a la conclusión que ni yo ni mi expareja nos habíamos enamorado de verdad. Que sí nos adorábamos, nos queríamos un montón, pero que confundimos la costumbre con enamorarnos”, justificó el exchico reality respecto a su anterior declaración.

Así también, Nicola Porcella expresó que tiene cariño y respeto hacia la figura de América Televisión. "“Después de haber pasado tantas cosas, siempre habrá un respeto, por eso he dicho que yo siento que aún no me he enamorado, que sí he amado, sí he querido”, agregó la polémica personalidad.

Nicola Porcella se confiesa en “Reporte semanal”

En conversación con el programa ‘Reporte semanal’, Nicola Porcella habló sobre esta nueva oportunidad en la televisión y se mostró consciente que todo depende de él para que su nuevo programa sea un éxito.

“La pelota está en mi cancha. Nada tiene que ver Latina, ni los gerentes. Trajeron un tipo de talento y ahora la responsabilidad está en mis hombros. Si ahora la friego, ya no hay salvación”, dijo el ex chico reality.