En medio del enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, el programa “Día D” anunció que doña Charo, madre del futbolista, se presentará en el programa para exponer audios que podrían dejar mal parada a la empresaria.

En el avance difundido por el espacio de ATV, se ve a la progenitora de la ‘Foquita’ Farfán con una expresión bastante seria en el rostro y anticipando que dará sus descargos ante las declaraciones de Melissa Klug, quien la acusaba de no visitar a sus nietos.

“Que el país me escuche, ese siempre ha sido mi dolor más grande. Esto le hace daño a mis nietos, hace daño a la familia”, aseveró.

“Como la señora me ha desprestigiado diciendo que soy una mala abuela, pues aquí tengo la prueba de quién es mala abuela y quién es buena madre. Quiero que escuches esto y con lo que ustedes van a mostrar ya no voy a decir nada más", añadió doña Charo.

¿Qué contienen los audios que presentará doña Charo sobre Melissa Klug en “Día D”?

“Se dice que en una de las tantas celebraciones de Melissa (Klug), ella no pudo ir a darle de comer a sus retoños, así que llamó a Jefferson (Farfán) para que su mamá, Charito, le lleve comida a sus hijos porque ella estaba celebrando y no podía en esos momentos; es decir, no había ni comida ni quién les cocine a los ‘ñaños’”.

Melissa Klug arremete contra Jefferson Farfán y Doña Charo

Melissa Klug dijo que Jefferson Farfán y doña Charo no tienen respeto por su propia sangre, luego de que enterarse que la madre del futbolista se presentará en “Día D” para revelar supuestos audios en su contra.

“Yo sigo con la bandera de la paz, pero ellos no quieren tomar conciencia. Yo llegaré hasta lo último porque ya no es maltrato psicológico hacia mí. Ya están yendo contra mis hijos y si ellos sus traumas no los han superado, no permitiré que les hagan daño (a Adriano y a Jeremy) de ninguna manera. Porque para hacer todo lo que hacen es no tener la mínima consideración a su propia sangre”, señaló.

“Pobre gente llena de odio y de rabia. Son corazones que no han aprendido a sanar. Pero yo voy a ir hasta el final”, añadió.