Melissa Klug contra Jefferson Farfán y Doña Charo: “Pobre gente llena de odio y rabia”

La pelea entre Melissa Klug y Jefferson Farfán no tiene cuando acabar. Esta vez, la empresaria arremetió con duras palabras contra el futbolista y doña Charo, la madre de este.

A pesar de los enfrentamientos, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que no tiene la intención de atacar a ambos personajes.

Sin embargo, dijo que considera que tanto Jefferson Farfán como doña Charo están perjudicando a sus dos menores hijos. Por este motivo, luchará hasta el final para defenderlos.

“Yo sigo con la bandera de la paz, pero ellos no quieren tomar conciencia. Yo llegaré hasta lo último porque ya no es maltrato psicológico hacia mí. Ya están yendo contra mis hijos y si ellos sus traumas no los han superado, no permitiré que les hagan daño (a Adriano y a Jeremy) de ninguna manera. Porque para hacer todo lo que hacen es no tener la mínima consideración a su propia sangre”, manifestó indignada en declaraciones a Ojo.

Sin embargo, el tema no quedó allí, porque Melissa Klug aseguró que la ‘Foquita’ Farfán y su exsuegra no han logrado superar el resentimiento que tienen hacia ella. Cuando le preguntaron si creía que ellos la odiaban respondió prácticamente de manera afirmativa. “Pobre gente llena de odio y de rabia. Son corazones que no han aprendido a sanar. Pero yo voy a ir hasta el final”, sentenció la ‘Blanca de Chucuito’.

Doña Charo revelará audios sobre Melissa Klug

Doña Charo aseguró que expondrá en ‘Día D’ una serie de audios que podrían dejar muy mal parada a Melissa Klug, después de que la ‘Blanca de Chucuito’ la acusara de no ver a sus hijos.

“Que el país me escuche, ese siempre ha sido mi dolor más grande. Esto le hace daño a mis nietos, hace daño a la familia”, exclamó la progenitora del integrante de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, en una entrevista con ‘Día D’.