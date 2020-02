Anahí de Cárdenas tras someterse a quimioterapia: “Canté victoria muy rápido”

La actriz Anahí de Cárdenas, quien se encuentra luchando contra el cáncer de mama, dejó bastante preocupados a sus fans en Instagram al confesar que se sometió a una quimioterapia y que, al poco tiempo, empezó a tener complicaciones en su salud.

De acuerdo a la publicación, la integrante del elenco de “Locos de amor 3” se realizó una de las sesiones para tratar el cáncer de mama que padece y al terminar se sintió bien, por lo que pensó que pronto podría volver a casa, sin imaginar lo que pasaría después.

“Canté victoria muy rápido. Es como cuando dices, que bien que no hay trafico hoy, y lo dices en voz alta y pasan 5 minutos y los carros no avanzan, así. Dormí toda mi quimio, me levante fresca, me sentí bien, comí y dije: 'bueno, si me siento así de bien no me tengo que quedar en la clínica’”, escribió en su post en Instagram.

Anahí de Cárdenas contó que, tras este suceso, empezó a sentirse fatal, pues la aquejaron varios síntomas que la obligaron a retractarse de su decisión inicial. “Para que dije nada. Me empezaron las nauseas, la acidez, el dolor de barriga, de cabeza, todo junto, como una ola enorme de un tsunami que se va yendo para atrás para atacar con fuerza y atacó”, relató.

A través de su mensaje en Instagram, Anahí de Cárdenas también se mostró emocionada y agradecida de haber podido conocer al cantante Alejandro Sanz, durante el concierto que ofreció el español en Lima el pasado 13 de febrero.

"Trataré de dormir un poco más que los malestares se pasan mejor durmiendo. Me quedo con el lindo recuerdo del concierto de anoche de @alejandrosanz que estuvo estupendo. ¡Conocerlo y compartir con él y su gente fue mi premio prequimio! ¡Gracias muchas! PD: Y feliz día del amor y de la amistad, gracias por todo su apoyo siempre y sus palabras de cariño, lo aprecio muchísimo”, finalizó.

Anahí de Cárdenas agradece a Alejandro Sanz por su apoyo

Anahí de Cárdenas le envió un emotivo mensaje a Alejandro Sanz en Instagram luego de que el cantante la animara a seguir luchando con fuerza contra el cáncer que padece.

“Hola Alejandro, acabo de escuchar tu mensaje por Radio Corazón y estoy infinitamente agradecida, muchas gracias por todo el apoyo, por la fuerza y por el punche que me das para seguir adelante. Te veo en el concierto, estoy muy emocionada. Te mando un beso grande”, escribió la actriz en su publicación.