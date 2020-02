Cathy Sáenz provoca pelea entre Susy Díaz y su pareja en San Valentín

Susy Díaz y Walter Obregón estuvieron el set de “Mujeres al mando” para celebrar el Día de San Valentín. En medio de las muestras de amor de la pareja, Cathy Sáenz intervino por un detalle que se percató durante el beso que dieron en vivo.

La conductora de “Mujeres al mando” le increpó a la pareja de la excongresita por retirar su cara al momento que su prometida le dio un beso. La compañera de Karen Schwarz pidió que repita la acción, pero esta vez fue la figura mediática quien lo rechazó al empresario de Huaral, quien no toleró la afrenta y abandonó el set de televisión.

PUEDES VER Susy Díaz y Florcita Polo lloran en vivo al recordar a Augusto Polo Campos

“La Susy se va con todo y el Walter le mete para atrás. No puede ser que Susy vaya así y Walter se vaya atrás, no puedes ser frío, tiene que ser con amor”, manifestó Cathy Sáenz.

Cathy Sáenz

Acto seguido, Susy Díaz indicó que ella reaccionó de la misma manera que su prometido, de acuerdo a lo que le dijo la presentadora de Latina.

“Yo devuelvo lo que me dan. No dices que él me hizo lo mismo”, increpó la excongresista, segundos después que la conductora de “Mujeres al mando” adujera que estaba bien lo que hizo.

“Pero tú me dices ‘él te retiró la cara’, por eso yo también le retiré la cara. ¿Por qué eres así Cathy? Pídele perdón, porque tú tienes la culpa”, acotó Díaz.

Fuera del estudio, Walter Obregón increpó a Cathy Sáenz por intervenir en el accionar de su prometida.

“¿Yo cómo quedo? En esta fecha especial no puede pasar eso. Ese tipo de bromas no se hacen. ¿Te gustaría que a ti te hagan lo mismo? ¿Te gustaría que tu pareja te haga lo mismo?”, expresó el empresario de Huaral.