Maluma aclara rumores sobre su presunta homosexualidad

Maluma es consultado por su sexualidad de forma recurrente. Algunos fanáticos han pensando que es gay, pero que no se atreve a señalarlo.

Tras tantos rumores, el cantante ha decidido por fin hablar del tema, a través de un video en Instagram, y aclarar los entredichos sobre su orientación sexual.

El cantante respondió a una pregunta de uno de sus seguidores quien le escribió “¿por qué eres gay?”.

“La gente es muy estúpida, como dice que por qué soy gay, dejen las huev*nadas. Yo no soy gay, si fuera gay ya lo hubiera dicho”, dijo Maluma.

Para finalizar sus explicaciones, el cantante quiso bromear con quienes lo molestaban: “O el que dijo que yo soy gay, ¿por qué no me presta a la novia un momentico para ver qué tan gay (soy)?… ¡Ay hombre!, me hacen reír”.

De esta manera, el músico urbano aclara los rumores sobre su sexualidad que surgieron, porque no se le veía con una novia estable, y también por su estilo y gusto por la moda.

Incluso, en alguna oportunidad se lo quiso relacionar románticamente con Pipe Bueno, amigo a quien conoce desde hace años atrás.

Sin embargo, el cantante ha sido visto con varias modelos y mujeres que pertenecen a la industria musical, entre ellas la modelo Natalia Barulich, quien actualmente comparte momentos con el futbolista Neymar por medio de su redes sociales.

Maluma clara que no es homosexual. Foto: Instagram

En uno de los últimos viajes de Maluma a Estados Unidos se le vio en compañía de la modelo rusa Vivien Rubin, con quien fue a esquiar a Colorado. Se filtraron fotos a la prensa en las que se los veía muy cercanos.