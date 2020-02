Billie Eilish comparte adelanto de su nuevo tema para la película de James Bond

Billie Eilish continúa sorprendiendo al mundo con los nuevos proyectos en los que se embarca.

Luego de ganar cinco importantes premios Grammy y a dos días de protagonizar uno de los momentos más emotivos en los Premios Oscar, la cantante de solo 18 años acaba de lanzar el adelanto del tema que está trabajando para la nueva película de la saga protagonizada por el famoso Agente 007.

La intérprete utilizó su cuenta oficial de Twitter para compartir con todos sus seguidores, un breve extracto de la canción “No time to die”, tema que viene preparando para el nuevo filme de James Bond. El video de 13 segundos evidencia que el piano será un elemento destacado en el proyecto, aunque su voz aún no se escucha.

La estadounidense fue elegida para grabar “No time to die” y con este hito en su exitosa carrera se unirá así a la lista de estrellas que prestaron sus voces para el soundtrack de cada entrega de la exitosa saga. Madonna, Adele, Tom Jones, Shirley Bassey, Nancy Sinatra y el grupo A-ha son algunas de los más importantes.

Billie Eilish

Al enterarse que fue seleccionada para el importante rol, Billie Eilish manifestó estar muy emocionada y no lo pensó dos veces antes de aceptar el reto. “Poder ponerle música a la canción principal de una película que es parte de una saga tan legendaria es un enorme honor. La de James Bond es la saga fílmica más genial que jamás ha existido. Estoy todavía en ‘shock’”, fueron las palabras de la norteamericana.

Cabe señalar que la película “No time no die” será la última entrega donde aparecerá el actor Daniel Craig interpretando a James Bond. El resto del reparto está conformado por el ganador del premio Oscar 2019 a mejor actor Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Ben Whishaw y Lashana Lynch.