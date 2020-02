Nieto mayor de la Reina Isabel se divorcia y causa revuelo en la familia real

Luego de la renuncia de los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, un nuevo escándalo pone a la familia real en el ojo de la tormenta. Se trata del príncipe Phillips, nieto mayor de la reina Isabel, quien anunció su separación de Autumn Kelly. Este sería otro golpe para la familia real y la soberana, sumado a las rupturas de sus tres hijos mayores: Carlos, Ana y Andrés.

El pasado martes, el portavoz de la casa real confirmó el hecho. “La decisión de divorciarse y compartir la custodia se tomó tras muchos meses de conversaciones y, aunque triste, es amistosa”, afirmó.

Boda de príncipe Phillips y Autumn Kelly Foto: AFP

Además, se mencionó que esta decisión no es reciente, ya que se tiene planeada desde el año pasado. “Tanto Peter como Autumn no son miembros de alto rango de la familia real y por eso no se consideró necesario anunciar formalmente su separación el año pasado”, indicó.

Por el momento, la pareja permanecerá en su residencia ubicada en Gloucestershire. No obstante, tienen claro que su prioridad será velar por el bienestar y educación de sus dos menores hijas; por un lado, Isla, de 7 años y Savannah, de 9 años.

“Habían llegado a la conclusión de que esto era lo mejor para sus dos hijas y su relación. La decisión de divorciarse y compartir la custodia se produjo después de muchos meses de conversaciones y aunque triste, es una decisión amistosa”, se lee en el comunicado.

¿Quién es el príncipe Phillips?

Peter Phillips es el primogénito de la princesa Ana y Mark Phillips; así se convirtió en el nieto mayor de la reina Isabel II. El principe estudió la carrera de nció en Ciencias del Deporte en la Universidad de Exeter, ubicada en Inglaterra. Posteriormente, trabajó en el equipo Williams de Fórmula 1.