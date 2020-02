Macaulay Culkin revela que su último encuentro con Michael Jackson fue en un baño: “Nunca me hizo nada”

El actor que le dio vida a Kevin McCallister de la recordada película “Mi pobre angelito”, Macaulay Culkin, rompió su silencio con respecto a su relación con Michael Jackson y, después de muchos años, brindó una entrevista para la revista Esquire.

“Voy a comenzar con la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente", declaró el artista cuando se le preguntó sobre las acusaciones que se le hicieron al ídolo de la música, tras la publicación del documental Leaving Neverland.

PUEDES VER Mi Pobre Angelito: Macaulay Culkin retomaría el papel de Kevin en la nueva cinta

"Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto. Pero no, nunca vi nada; él nunca hizo nada”, Agregó la estrella defendiendo a su amigo.

Además, Culkin mencionó que la última vez que vio al intérpetre de “Black or white” fue hace más de 15 años en el baño del Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara. Aquí, el pequeño actor participó como testigo en el juicio contra el cantante que fue acusado de abusar de un menor; sin embargo, este fue absuelto.

De acuerdo con el actor, Michael le habría pedido al entonces adolescente para no influir en el juicio. “Mejor no hablemos. No quiero influir en tu testimonio”, le dijo Jackson, provocando la risa de los dos. Posteriormente se dieron un abrazaron y siguió por su lado.

A qué se dedica Macaulay Culkin en la actualidad

La celebridad de 39 años se dedica a mantener su sitio web sobre estilos de vida y podcast. Además, contó en la entrevista que tiene deseos de convertirse en padre. Lo estamos resolviendo, haciendo que el tiempo funcione. Porque nada te excita más que cuando tu mujer entra en la habitación y dice: ‘Cariño, estoy ovulando’", comentó entre risas.