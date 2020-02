Angie Arizaga fue internada por problemas estomacales

La chica reality Angie Arizaga dio a conocer, a través de sus redes sociales, que tuvo que ser internada de urgencia en una conocida clínica local tras sentir fuertes dolores estomacales.

La popular “negrita” confesó que pasó el susto de su vida, pues recordó que hace algún tiempo estuvo en cama por problemas al hígado. Sin embargo, esta vez, serían problemas con los alimentos que habría ingerido.

“Yo también me asusté muchísimo porque hace mucho tiempo caí en cama por temas del hígado, pero esta vez ha sido por algo que he comido”, dijo Angie Arizaga.

La expareja de Nicola Porcella sostuvo que es probable que el estrés por el trabajo también le haya jugado una mala pasada.

“Yo creo que se me ha juntado el estrés laboral con algo que he comido, ya se enterarán... tantos ensayos que hemos estado teniendo... pero nada, eso es parte de todo esto y espero sentirme mejor mañana, porque es horrible no sentirse en su 100%”, expresó Angie.

Además, al presentarse en el programa Esto es guerra sin la indumentaria apropiada, la “guerrera” explicó cuáles serían los motivos de su emergencia y se refirió a su estado de salud actual.

“¿Qué pasó, Negrita, cuál fue el motivo de tu ingreso a la clínica en la mañana?”, preguntó el presentador Gian Piero Díaz.

“Estoy con el cuerpo descompuesto desde ayer, estuve en la clínica con suero y analgésicos (…) intenté jugar en la primera ronda, pero me mareé un poquito”, explicó Angie Arizaga, de quien se ha hablado mucho últimamente tras el regreso de Nicola Porcella a la televisión. Recordemos que ambos protagonizaron un video en el que aparecen protagonizando una fuerte discusión en plena calle, en la que, incluso, él utiliza palabras de grueso calibre.

Asimismo, la popular “negrita” manifestó que espera poder recuperarse por completo pronto.

Como se sabe, Nicola Porcella y Angie Arizga mantuvieron una relación de 5 años que llegó a su fin por fuertes motivos que hicieron que el exguerrero dejara el reality.