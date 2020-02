Yahaira Plasencia responde sobre deuda pendiente con Maritza Rodríguez

Yahaira Plasencia no dudó en salir al frente para aclarar un asunto que ha quedado pendiente con Maritza Rodríguez. La cantante se pronunció acerca de un saldo que le estaría debiendo a su exjefa de prensa.

Como se sabe, la cantante y su extrabajadora no habrían quedado en los mejores términos y aún quedarían ciertos asperezas que estarían empañando, aún más, la relación entre ambas.

Es así que el programa “Válgame” fue en busca de la popular ‘Reina del totó’ para consultarle acerca de las últimas declaraciones de Maritza Rodríguez donde asegura que la salsera le quedó debiendo dos años de trabajo.

“Es un tema legal, no pienso hablar nada. Vamos a ver qué pasa. No me he reunido con ella, es un tema legal. Lo está viendo con los abogados”, aseguró Yahaira Plasencia.

Christian Domínguez, Maritza Rodríguez y Yahaira Plasencia Foto: Instagram

Cabe recordar, que la ‘amiga’ de Jefferson Farfán hace poco se habría expresado muy bien de su exjefa de prensa, es más, ella solía decir que la consideraba como una “segunda madre”.

“Más que una trabajadora, ha sido una amiga, como una madre para mi. Yo a Maritza le he confiado muchas cosas. Yo le agradezco por todo el tiempo trabajado, por todo lo que hemos vivido juntas, eso siempre lo voy a tener en mi corazón”, manifestó la salsera.

Asimismo, tras las declaraciones de la intérprete de “Cobarde”, Maritza Rodriguez dijo lo siguiente: “Que se cumpla lo que hemos acordado. Que mi trabajo sea reconocido, eso es lo que yo espero. Quiero respetar lo que hemos hablado, y espero que por el lado de ella también sea igual”, aseguró la exjefa de prensa de la cantante.