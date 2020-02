The Strokes anuncia nuevo álbum y toca en el mitin de Bernie Sanders [VIDEO]

La banda estadounidense The Strokes anunció el lanzamiento de su nuevo disco ‘The New Abnormal’ en su reciente presentación en New Hampshire, en el marco de un mitin del senador Bernie Sander por las elecciones primarias en Estados Unidos. Este será el sexto disco de estudio del grupo liderado por Julian Casablancas.

Después de siete años del lanzamiento de ‘Comedown Machine’ (2013), los músicos ofrecerán a sus seguidores un nuevo material, el cual incluirá las canciones ‘At the door’ y ‘Bad decisions’. 'The New Abnormal’ será lanzado oficialmente el 10 de abril de este año.

Durante las celebraciones de Año Nuevo, los fanáticos de The Strokes pudieron escuchar un nuevo tema, ‘Ode to the Mets’, en un concierto junto a Mac DeMarco y Hind, de España. Esta canción también se incluirá en el nuevo álbum de los neoyorquinos.

The Strokes consolida así una trayectoria de casi 20 años desde su aparición en 2001 con el disco Is this it. Su primer álbum recibió muchos elogios y pronto la banda se ganó un merecido espacio en los principales ranking y escenarios. La revista 'The Rolling Stones’ también valoró el trabajo y le atribuyó 5 estrellas.

Entre los reconocimientos a The Strokes se encuentran la designación de Is this it como mejor disco de la década (2009) por parte del importante semanario New Musical Express del Reino Unido. El mismo medio le otorgó en el 2007 el premio a la mejor banda internacional. El mismo galardón se el atribuyó en 2002 en los Brit Awards.