¡Confirmado! Adara y Gianmarco formalizan su relación en ‘El tiempo del descuento’ [VIDEO]

Adara Molinero y Gianmarco Onestini formalizaron su noviazgo anoche, durante ‘El tiempo del descuento’. Y es que esta historia de amor, que fue una de las tramas más importantes vividas en ‘GH VIP 7’, tras muchos vaivenes, el cuento ha terminado con un final feliz y buen inicio.

Esto era lo que audiencia más esperaba, la formalización de la relación entre esta pareja que es de las más polémicas del programa. El hecho sucedió en la transmisión de ayer al coincidir ambos en el estudio tras haber pasado un tiempo sin verse las caras.

Adara fue de visita a la casa decidida. Ella buscaba el reencuentro con su dandi italiano, con la persona con la que vivió tantas experiencias y tuvo un polémico final en ‘GH VIP 7’, con el objetivo de arreglar los errores que habían terminado por separarlos.

La exazafata le confesó a Gianmarco que la decisión de separarse del padre de su hijo, Hugo Sierra, ya estaba tomado. Frente a esto, el joven se vio sorprendido y preguntó cómo se sentía. Pero no ha esperado nada para plantearla la gran pregunta: “¿Quieres ser mi novia?”.

El sí fue rotundo, sin pensarlo, pero también con timidez, característico de Adara. Así que la escena culminó con un beso que selló ese momento como el inicio de su relación. Con la felicidad a tope, Gianmarco señaló que se irían a vivir juntos a Madrid.

“Yo entré con la cabeza y salí con el corazón”, mencionó Adara, haciendo referencia a cómo había cambiado su vida luego de su paso por el programa. Ella entró al reality cuando se estaba dando un tiempo con Hugo Sierra.

Más asuntos pendientes

Pero el regreso de Adara a ‘El tiempo del descuento’ no era solo para aclarar las cosas con Gianmarco. La concursante aprovechó la estancia en el programa para ajustar cuentas con el Maestro Joao.

¡Así ha seguido la conversación entre Joao y Adara! ¿Qué pensáis?#TdelDescuentoGala5 pic.twitter.com/ErDw4wNMOV — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 9, 2020

Adara confesó haberse sentido traicionada por él: “Estoy muy decepcionada contigo por los comportamientos que has tenido con Gianmarco. De hacer bromas sexuales de hacerle dudar en cuanto a mí. El papelón me parece el que has hecho conmigo. Siendo yo tu amiga en ningún momento has tenido en cuenta mis sentimientos”, increpó.