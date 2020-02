Revive los mejores espectáculos musicales de los premios Oscar

Esta noche, los talentosos Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz y Randy Newman cantarán en vivo las canciones nominadas al Oscar en la entrega de los premios de la Academia de Holllywood en Los Ángeles.

En esta oportunidad, los nominados a canción original son “I Can’t Let You Throw Yourself Away” del filme “Toy Story 4” que interpreta Randy Newman, “(I’m Gonna) Love Me Again” de la película “Rocketman” inteprettada por Elton John.

“I’m Standing With You” de “Breakthrough”, que canta Chrissy Metz y“Into The Unknown" tema de la película animada “Frozen II” de Idina Menzel, así como el tema “Stand Up” de “Harriet” con Cynthia Erivo.

Además, la academia anunció hace poco que la joven cantante Billie Eilish también se hará presente en la gala, aunque no se sabe con seguridad cual sera su acto musical se sospecha que interpretará “No Time to Die”, película de James Bond.

Revive aquí las actuaciones musicales más inolvidables de los últimos años en la entrega de los premios Oscar.

Lady Gaga y Bradley Cooper (2019)

La famosa Lady Gaga y Bradley Cooper aparecieron en el escenario en la última edición de los premios de la Academia. Ambos ofrecieron una emotiva actuación de la canción “Shallow”. Al final del show, debido a la fuerte conexión de la pareja, la mayoría pensó que eran algo más que amigos.

Madonna (1991)

La Reina del Pop interpretó la canción “Sooner or Later” de la película ‘Dick Tracy’ del director Warren Beatty. Madonna lució un vestido blanco de seda y voluminosos rizos rubios que recordaban a la popular Marilyn Monroe.

Michael Jackson (1973)

El rey del pop participó en la entrega de los premios Oscar de 1973, con el tema “Ben” de la cinta homónima del director Phil Karlson. Así convirtió su espectáculo como uno de los más recordadas del Oscar.

Adele (2013)

La imponente Adele deslumbró a los asistentes del Dolby Theatre durante la entrega de los premios Oscar del 2013 cuando interpretró “Skyfall”, tema de la película de James Bond, que ganó en la categoría de mejor canción original.

DreamGirls (2007)

Beyoncé, Jennifer Hudson y Anika interpretaron los sencillos “Love You I Do”, “Listen” y “Patience” de la película “Dreamgirls”.

Elton John (1995)

El cantante cantó el clásico tema "El Rey León” en la 67° entrega de los premios de la Academia. La estrella británica se llevó el Oscar a mejor canción original y a mejor banda sonora.

Natalia Lafourcade y Gael García (2018)

Los mexicanos presentaron la canción “Remember me”, de la banda sonora del filme Coco, película animada de Disney.