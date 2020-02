Rodrigo González delata a Magaly Medina por usar Photoshop para lucir más delgada

El exconductor de televisión Rodrigo González suele exponer en su Instagram los retoques de Photoshop que realizan diversas figuras de la farándula local en sus fotografías para verse mejor y esta vez le tocó el turno a Magaly Medina.

La periodista no se salvó de estar bajo la lupa del popular ‘Peluchín’, quien reveló el uso del editor de imágenes en una de las instantáneas de la ‘Urraca’.

En la fotografía expuesta en Instagram, Magaly Medina aparecía en el comedor de su casa, posando con un corto vestido plateado y una amplia sonrisa en el rostro. Lo que llamó la atención fue que una de las patas de la silla ubicada cerca de la cintura de la periodista tenía una curva un tanto exagerada.

“Estás regia, pero esa pata de la silla está medio sospechosa. Cariño nuestro”, escribió Rodrigo González en su publicación.

Magaly Medina

Con el mensaje final, el popular ‘Peluchín’ dejó claro en Instagram que continúa teniendo una buena relación con la conductora de “Magaly tv, la firme”, pese a que en algún momento tuvo fuertes enfrentamientos con ella.

Magaly Medina descarta ingreso de Rodrigo González a ATV

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Rodrigo González ingrese a ATV como conductor de televisión, Magaly Medina manifestó lo siguiente:

"No me quiero estresar pensando en eso, pero el dueño de mi canal no creo que lo tenga en mente, yo creo que me contrató a mí para que haga periodismo de espectáculos. Yo he preguntado si está en los planes y me han dicho que no... A mí me contrataron para hacer periodismo de espectáculos y me dijeron que yo iba a ser la única”.