Jacqueline Bracamontes confiesa bochornoso momento que vivió grabando una escena íntima

Jacqueline Bracamontes asistió al programa de Unicable “Netas Divinas”, donde conversó con las conductoras acerca de las escenas de sexo que protagonizó durante toda su carrera y provocó gran asombro entre los presentes en el set, además de los televidentes.

El momento que mas llamó la atención, fue cuando la mexicana contó que el equipo de producción de una telenovela que grabó al inicio de su carrera, tuvo que cortarle la ropa interior para grabar una candente escena sexual.

“Es culpa de Carla Estrada, estábamos en otra escena, otra de las 200 que hubo en la novela, entonces estaba yo acostada con el hombre a lado (…) Llega Carla y me dice ‘es que me estorba tu calzón porque quiero que se vea toda tu pierna así ¿te importa si te corto tu calzón?’ y pues Carla me debes un calzón, entonces me lo cortó pero le digo 'no me hagas moverme”, detalló Jacqueline Bracamontes entre risas.

Pese a que la intérprete de 40 años no especificó a qué telenovela se refería, se presume que la peculiar situación se habría dado en las grabaciones de la novela “Sortilegio”, que protagonizó junto al cubano-estadounidense William Levy, además, fue producida por Carla Estrada.

Las picantes declaraciones de la intérprete de ‘Maribel de la Fuente’ en Rubí, causaron gran revuelo pues llegan solo días después de otra polémica revelación. “Yo les tengo que confesar algo (...) tuve varios protagonistas y el que mejor besa es Guy Ecker. No le digan a nadie. Estela no te enojes conmigo”, señaló la actriz mexicana.