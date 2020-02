Eduardo Santamarina: “de Itatí Cantoral no tengo nada que hablar"

El actor Eduardo Santamarina reveló que no volverá a habla de su exesposa Itatí Cantoral y señaló que lo mejor sería que no le pregunten nada relacionado con ella. Ambos llevan casi 16 años de separación, pero Eduardo no se había negado antes a hablar de Itatí.

“No voy a decir comentarios de Itatí. No tengo nada, nada, absolutamente nada que hablar”, dijo Eduardo Santamarina, esposo de Mayrín Villanueva en respuesta a los comentarios de su exesposa Itatí. La actriz con la que compartió casi 5 años de matrimonio elogió a Mayrín. “Es hermosa. Eduardo se encontró una gran esposa”, resaltó.

Eduardo solo se limitó a indicar que él sabe lo que tiene y que no necesita que nadie se lo recuerde. El protagonista de la recordada telenovela ‘Yo amo a don Juan Querendón’ señaló que a pesar de tener una buena relación con Itatí, prefiere guardar su distancia y por eso habla directamente con sus hijos.

Además, mostró su disgusto sobre las preguntas relacionadas con su exesposa, como las fotos que ella muestra en sus redes sociales. “No las he visto, no sé. Con todo respeto, de ella no me pregunten, lo que necesiten saber de ella, pregúntenselo a ella. Yo no voy a emitir ningún tipo de comentario”.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina tuvieron un par de gemelos como fruto de su relación. Tal parece que el vínculo con sus hijos marcha de la mejor manera, pues es que el actor ha compartido fotografías en donde se les ve muy contentos en familia.

Actualmente, los gemelos Eduardo y Roberto se están abriendo paso en sus profesiones. El primero se ha dedicado al fútbol, mientras que el segundo ha seguido los pasos de su padre y se está formando como actor. Eduardo Santamarina también tiene una hija con Mayrín Villanueva, a la que llamaron Julia. Eduardo y Mayrín se hicieron pareja cuando actuaban como protagonistas en Yo amo a ‘Juan Querendón’. Los actores se casaron en marzo del 2009.