Kirk Douglas: los 10 datos que no sabías de la leyenda del cine [FOTOS Y VIDEO]

Kirk Douglas falleció esta tarde, a los 103 años de edad. Su partida fue confirmada por sus hijos, encabezados por el también actor Michael Douglas, a través de sus redes sociales.

El centenario actor representa un hito en la historia del cine mundial, debido a su versatilidad en las artes y la trascendencia de su legado. Aunque es mundialmente conocido por interpretar algunos papeles como Espartaco (en la película del mismo nombre) y Vincent Van Gogh en ‘Lust for Life’, hay otros aspectos de su vida que estuvieron celosamente guardados.

En esta nota podrás conocer once algunos de estos datos más rebuscados de la vida de Kirk Douglas, un actor que supo hacer de todo en la industria del cine y las artes escénicas.

1. Kirk Douglas no es su nombre real

Podrá sonar raro, pero no es así. Kirk Douglas, en realidad, nació bajo el nombre de Issur Danielovitch Demsky el 9 de diciembre de 1916 en Ámsterdam, Nueva York.

Esta decisión no la tomó para diferenciarse en el mundo actoral, como la mayoría de intérpretes, sino que tuvo un trasfondo diferente.

En 1942, cuando tenía 26 años de edad, se alistó al ejército de los Estados Unidos como oficial de telecomunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. En aquella oportunidad, ‘murió’ Izzy Demsky (como también lo llamaban) y ‘nació’ Kirk Douglas.

2. Kirk Douglas fue el actor varón más longevo de Hollywood

Kirk Douglas sorprendió al mundo por su lo extensa de su existencia. El también director y actor de cine y televisión vivió oficialmente 103 años, un mes y 27 días. Todo un récord de vida para un ser humano normal.

Esto le valió ser considerado como el actor varón más longevo de la historia de Hollywood. Sin embargo, pese a lo sorprendente de esta cifra, Kirk Douglas no llegó a ser el actor más longevo de todos los tiempos en la industria del cine estadounidense.

Ese honor lo tiene la actriz británico-estadounidense Olivia de Havilland, nacida el 1 de julio de 1916. Su edad oficial es de 103 años, siete meses y siete días a la fecha.

Una de las últimas imágenes tomadas a Kirk Douglas, a mediados del año pasado.

3. Kirk Douglas estudió en la universidad a cambio de ser jardinero

Mucho antes de ser el famoso actor que todos recuerdan, Kirk Douglas afrontó una infancia muy difícil a nivel económico. Sus padres, Herschel y Byrna Danielovitch, fueron dos campesinos muy humildes que emigraron de la región de Maguilov del Imperio ruso (que actualmente es Bielorrusia).

El pequeño Kirk trabajó desde muy joven -aproximadamente a los 6 años- vendiendo periódicos y refrescos para ayudar a solventar los gastos familiares.

Cuando terminó la secundaria solicitó ingresar a la St. Lawrence University de Nueva York. El decano accedió con la condición de que trabajase como jardinero el tiempo que estudie en dicho lugar. Pese a todo, Kirk Douglas ingresó en 1935 y se graduó en Letras en 1939.

4. Hollywood lo descubrió gracias a la recomendación de su compañera de clase

Kirk Douglas consiguió una beca para estudiar en la Academia de Arte Dramático de Nueva York. Una vez dentro conoció a la también famosa actriz Lauren Bacall, quien fue su compañera de clases en aquel momento.

Ambos entablaron una fuerte amistad y sabiendo de sus condiciones para la actuación, ella lo recomendó a algunos productores de Hollywood.

En los años posteriores, actuaron en varias producciones juntos. Y jamás perdieron el contacto.

Doris Day, Kirk Douglas y Lauren Bacall en 'El Trompetista' (1950).

5. Kirk Douglas sobrevivió a la caída de un helicóptero

La vida de Kirk Douglas estuvo rodeada de tragedias, algunas de las cuales pudo salir bien librado. Quizá la más importante fue sobrevivir a un accidente de helicóptero.

El 14 de febrero de 1991, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando un helicóptero y una avioneta colisionaron sobre el aeropuerto de Santa Paula, California. El actor, que en ese entonces tenía 72 años, resultó con cortes en la cabeza y fracturas a la altura de las costillas.

Los paramédicos revelaron a la prensa estadounidense que los sobrevivientes, entre ellos, Kirk Douglas, estaban desorientados y no sabían lo que había pasado.

6. Fue nominado a tres veces al Oscar por ‘Mejor actor’ pero ganó por ‘Premio a la trayectoria’

Kirk Douglas actuó en cerca de 95 producciones a lo largo de su carrera, pero solo algunas le valieron la posibilidad de ser nominado al premio más importante del cine: el Oscar. Todas fueron para la misma categoría: ‘Mejor actor’.

La primera vez fue en el año 1949 por su papel del boxeador Midge Kelly en ‘El ídolo de barro’ (Champion), pero fue vencido por Broderick Crawford en 'Todos los hombres del rey’ (All the King’s Men).

La segunda vez fue nominado al Oscar en 1952 por interpretar a Jonathan Shields en ‘Cautivos del mal’, pero siendo nuevamente vencido por Gary Cooper en 'Solo ante el peligro’ (High Noon)

Finalmente, la tercera vez fue en 1956 por recrear a Vincent van Gogh en ‘El loco del pelo rojo’. Sin embargo, ese año lo ganó Yul Brynner por ‘El rey y yo’.

No obstante, en 1996, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió otorgar a Kirk Douglas un Oscar honorífico en honor a su trayectoria fílmica. “Estoy orgulloso de haber pertenecido a Hollywood por 50 años, pero este premio es para mi esposa Anne (Buydens). Te amo”, dijo en un breve discurso.

7. Se enfrentó a la persecución anticomunista en la industria del cine

Kirk Douglas siempre se identificó como una persona de tendencia izquierdista, a nivel político. Durante los años cincuenta, en tiempos de la ‘Guerra fría’, el actor hizo frente a los señalamientos del senador estadounidense Joseph McCarthy, quien acusó públicamente a decenas de personas por la sospecha de ser comunistas.

Douglas acogió a actores, directores y escritores que fueron rechazados por la industria del cine por sus vínculos con el comunismo. En alguna oportunidad, dijo que eso le llenó de orgullo más que cualquier película que haya filmado.

8. Kirk Douglas estuvo en un episodio de Los Simpson

Dicen que una figura no es completamente una figura si no sale en Los Simpson. Y Kirk Douglas no fue la excepción. En la séptima temporada de la serie animada, el actor prestó su voz en el capítulo ‘El día que murió la violencia’.

Kirk Douglas era Chester J. Lampwick, un vagabundo que en el pasado creó a los personajes ‘Tomy y Daly’, un similar de ‘Tom y Jerry’ en la ficción. Bart lo conoce en un desfile en honor a ambos personajes y decide ayudarlo a recuperar el crédito por crear a dichas caricaturas.

9. La peor película de Kirk Douglas

Ciertamente, Kirk Douglas protagonizó éxitos del cine y verdaderas joyas del séptimo arte. Sin embargo, dentro de su profílica carrera, también hay algunas obras que poco o nada agradaron a sus fans. Una de ellas fue ‘Cactus Jack’ (1979).

Esta ‘parodia’ del western estuvo co-estelarizada por Ann-Margret y un joven desconocido Arnold Schwarzenegger. La historia trata de un forajido del oeste bastante torpe llamado Jack (Kirk Douglas), que es contratado para robar una importante suma de dinero que posee la señorita Charming Jones (Ann-Margret) y su guardaespaldas (Schwarzenegger).

Sus críticos la han rescrito como "una carrera donde Kirk Douglas hacia de 'Coyote’ humano persiguiendo a un ‘Correcaminos’.

10. Kirk Douglas y la filantropía

Cuando la salud de Kirk Douglas se deterioró, producto de una trombosis leve y una apoplejía, volcó su tiempo y atención en otras actividades. Una de ellas fue la filantropía.

Junto a su esposa Anne Buydens, Douglas donó gran parte de su dinero a obras de caridad. Ambos fueron los responsables de la construcción de la Unidad de Alzheimer ‘Harry’s Haven’ y de la reconstruyó 400 patios escolares en Los ángeles.