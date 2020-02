Premios Oscar: artistas mexicanos que consiguieron el reconocimiento de la Academia

Las producciones cinematográficas de los últimos tiempos se han ganado un lugar en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. Películas como ‘La forma del agua’ y ‘Roma’, de los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, han permitido destacar a México como uno de los países con importantes creaciones para la pantalla grande.

Fue precisamente ‘Roma’ la que consiguió el premio a mejor película extranjera el año pasado, un reconocimiento nunca antes entregado a una producción mexicana. Su director, Alfonso Cuarón, obtuvo los premios a mejor fotografía y a mejor director (este por segunda vez).

PUEDES VER Oscar anuncia que servirá menú completamente vegano

Guillermo del Toro

En ese mismo año, en la 91 edición de los Premios Oscar, ‘Spider-Man: un nuevo universo’ se convirtió en la mejor película animada. En esta producción trabajó el mexicano Cruz Antonio Contreras.

En el 2017, Guillermo del Toro se ganó el reconocimiento de la Acedemia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Su película ‘La forma del agua’ se llevó 4 premios: mejor película, mejor director, mejor banda sonora y mejor diseño de producción.

Asimismo, el cineasta Alejandro González Iñartu obtuvo un Oscar especial por su película ‘Carne y arena’. Un año atrás había sido reconocido como mejor director por ‘The Revenant’. En el 2015, consiguió tres estatuillas con la película ‘Birdman’, por mejor película, mejor dirección y mejor guion original.

El 2016 también fue año de premiación para Emmanuel Lubezki, quien consiguió el premio a mejor fotografía por en la película 'Gravity’. Dos años antes ya había sido reconocido en la misma categoría, por su trabajo en las películas ‘Birdman’, en 2015, y ‘The Revenant’, en 2014. En este año Alfonso Cuarón también ganó los premios a mejor director y a mejor edición por la película ‘Gravity’.

En el 2013, Lupita Nyong’o fue premiada como mejor actriz de reparto, por su participación en la película ’12 Years a Slave', la misma que dirigió Steve McQueen en 2013.

En el 2006, Guillermo Caballero ganó el premio a mejor diseño de producción por su trabajo en ‘El Laberinto del Fauno’, dirigida por Guillermo del Toro. Eugenio Navarro obtuvo la estatuilla por mejor fotografía en la misma película. Y en el 2002, Beatrice De Alba fue premiada por mejor maquillaje, con la película ‘Frida’, dirigida por Julie Taymor.

PUEDES VER Melanie Griffith felicita a Antonio Banderas por nominación a los Premios Oscar

En el siglo pasado, México también obtuvo varios premios. En 1974, Gonzalo Gavira formó parte del equipo que ganó el premio a mejor sonido, con la película ‘El exorcista’. Tres años antes, ‘Centinelas del silencio’, de Manuel Arango, fue reconocida como mejor cortometraje y mejor cortometraje documental.

Unas décadas más atrás, en 1956, Anthony Quinn ganó por segunda vez el premio a mejor actor de reparto por su actuación en la película ‘Lust for life’. La primera estatuilla la consiguió en 1952, con la película ‘Viva Zapata!’. Y unos años atrás, Emile Kuri ganó dos premios Oscar por mejor diseño de producción. Uno con ‘The Heiress’ (1949) y otro con ‘Twenty Thousand Leagues Under the Sea’ (1954).