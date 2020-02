Barbará Mori deja de pagar el colegio de su nieta

Desde hace algún tiempo, se conoce que el hijo de Bárbara Mori, Sergio Mayer Mori, no cumple con la pensión económica de la hija que tuvo con Natalia Subtil.

Al conocerse que la niña dejó de ir al colegio, porque su papá no pagaba la colegiatura, la actriz se ofreció a correr con los gastos de la escuela; sin embargo, ahora habría decidido dejar de pagar.

Natalia Subtil explicó que la condición que dio la exprotagonista de “Rubí” para pagar el colegio de su nieta era verla cuando ella lo desee. Sin embargo, cumplir esto se fue haciendo cada vez más difícil por las actividades que tenía la niña.

En una entrevista para “TVNotas”, Natalia Subtil comentó que la actriz una vez se molestó, porque no pudo llevarle a su nieta, pues estaba en la casa de uno de sus amigos.

"Le dije que en ese momento no era posible, Bárbara me dijo: ‘Yo la quiero ver ahora, tráemela’, y que no era justo que no se la prestara, eso me pareció una manipulación y querer controlarme”.

La madre de la niña explicó que Bárbara Mori se enfureció y ya no quiso pagar su colegio.

“Entiendo que se pueda enojar, pero desde entonces ya no tuvimos comunicación, sólo pagó los tres meses de colegiatura que se debían y, obvio, Mila otra vez ya no puede entrar a la escuela. Quisiera que mi hija siguiera yendo, pero a mí no me alcanza para pagar, pues cargo con todos los gastos yo sola. Soy madre soltera, pero confío en que la situación mejore, pues no tengo familia en México, a alguien que me ayude con mi niña o en cualquier asunto”, señaló la joven.