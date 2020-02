Jennifer Lopez recibe crítica de PETA por usar bandera de plumas en el Super Bowl

La presentación de Jennifer Lopez y Shakira en el show de medio tiempo del Super Bowl fue el evento más sintonizado del fin de semana. Las cantantes deslumbraron a los asistentes y telespectadores con 15 minutos de pura pasión latina, pero un hecho opacó el momento.

La cantante de origen boricua se vio involucrada en una polémica iniciada por una organización protectora de animales, que arremetió contra ella por utilizar una bandera hecha de plumas.

La utilería fue utilizada durante la interpretación de “Let’s Get Loud”, tema que comparte con su hija Emme y donde lució una imponente bandera de doble cara con los colores de Estados Unidos y Puerto Rico.

La organización Personas por el Trato Ético a los Animales, PETA, envió una efusiva crítica a Jennifer Lopez a través de su cuenta de Instagram. En la publicación se muestra una fotografía del momento y junto a ella una instantánea del proceso que se realiza para obtener las plumas.

PETA critica a Jennifer Lopez en Instagram

El ‘post’ generó gran cantidad de comentarios, con los cuales condenaron la acción y pidieron a la ‘Diva del Bronx’ no usar más este tipo de productos derivados de animales. “¿Por qué tiene que seguir haciendo esto? La amo pero la falta de conocimiento no es excusa”, expreso una usuaria de la plataforma.

“Ella pudo haber usado una bandera normal, no tiene sentido que sea legal vender y fabricar este tipo de porquerías”, comentó otro internauta.

Los mensajes políticos y sociales en la presentación de Shakira y Jennifer Lopez

A pesar de haber realizado una presentación de estilo comercial para el evento deportivo, las cantantes de origen latino no dudaron en expresar a través de la escenografía y detalles en el show, su postura sobre algunos temas políticos y sociales.

Jennifer Lopez y Shakira envolvieron al Super Bowl en identidad latina

La forma del escenario representada en el símbolo femenino de ‘venus’ expresó el poder femenino presente en el Super Bowl. La bandera de doble cara que usó Jennifer Lopez simbolizó los dos orígenes de la artista y la combinación de la canción “Let’s get loud” con “Born in the U.S.A." de Bruce Springsteen denotó las injusticias que aún experimentan los puertorriqueños a pesar de ser calificados como ciudadanos americanos.