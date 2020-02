Anahí de Cárdenas: “Me estoy aferrando con uñas y dientes a todo”

Anahí de Cárdenas a sorprendido a más de una al enfrentar al cáncer de mamá que le detectaron el pasado noviembre. La actriz de “No me digas solterona 2” ha venido informando paso a paso en su ardua lucha contra este mal.

Después de someterse a dos quimioterapias para vencer el cáncer de mama que le detectaron, la intérprete nacional aseguró que no se rendirá en esta batalla, y reveló que su mejor terapia es el trabajo.

“Grabar ‘No me digas solterona 2’ ha sido muy divertido y nos hemos reído mucho. Este año estoy con full teatro, que es lo que más me gusta hacer. Mi trabajo es mi mejor terapia y quiero seguir trabajando”, manifestó Anahí, quien indicó que el filme se estrenará el 2 de abril a nivel nacional.

En otro momento, Anahí de Cárdenas agradeció a todos sus admiradores por los contantes mensajes de aliento que le hacen llegar.

“Estoy agradecida. Hoy me di con la sorpresa que llegamos al millón de seguidores y no puedo con la felicidad. Siento que mi experiencia está ayudando a otras personas a reflexionar sobre sus vidas y vivir de la mejor manera posible”, manifestó .

En ese contexto, la actriz nacional aconsejó a todas las personas que estén pasando por un momento similar.

“Exacto. No se rindan y por favor hay que tener en cuenta la prevención. Me estoy aferrando con uñas y dientes a todo. Doy gracias por tener una familia extraordinaria que me ayuda muchísimo. Tengo mucho por dar aún”, acotó.

Alejandro Sanz le envió mensaje a Anahí de cárdenas

A finales de 2019, Alejandro Sanz utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a Anahí de Cárdenas.

“Sí. No sé cómo se enteró y llegó a mi Instagram, pero le doy las gracias. Ha sido un gran empuje y me emocionó muchísimo”, expresó.

Alejandro Sanz le envió mensaje de aliento a Anahí de Cárdenas. (Foto: captura)

En otro momento, la intérprete de “No me digas solterona 2” reveló que el apoyo de su novio le ha servido de gran apoyo emocional.

“Sí. Imagínate que el 14 de febrero (‘Día de San Valentín’) me toca quimioterapia y él tiene su maestría, así que haré un en vivo para que esté atento”, acotó.