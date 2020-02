‘De proporciones galácticas’: SOAD, Korn y Faith no More se juntan en concierto [VIDEO]

Después de algunos días de incertidumbre, System of a Down (SOAD), Faith no More y Korn, tres de las bandas más influyentes del metal alternativo, confirmaron la sorpresa colectiva que habían planeado desde hace un tiempo: tocarán juntos en un concierto especial llamado ‘Noche de proporciones galácticas’ en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, los artistas promocionan el 22 de mayo como la fecha histórica en la que se unirán para dar un concierto histórico para los fanáticos del metal alternativo y el nu metal.

Además de SOAD, Faith no More y Korn, la ‘Noche de proporciones galácticas’ contará con la presencia de las bandas estadounidenses Helmet y Russian Circles, las cuales prometen emocionar a los asistentes del concierto.

Las entradas a este show se pondrán a la venta el 7 de febrero próximo a través de la plataforma livenation.com. A partir de las 10 de la mañana los fanáticos de las 5 bandas podrán adquirir su ticket.

La ‘Noche de proporciones galácticas’ se llevará a cabo en el estadio Banc of California de Los Ángeles, el cual tiene una capacidad aproximada para 22 mil espectadores.

Con esta presentación, SOAD inicia su serie de conciertos confirmados en Estados Unidos. La banda lleva más de 15 años sin lanzar nuevo material, por lo que tienen la presión de sus fanáticos para crear nueva música.

Por otro lado, Korn es la banda con más continuidad en cuanto a lanzamiento de nuevo material, pues su último trabajo “The Nothing” los ha llevado al puesto 8 en los Billboard.

Por último, Faith no More regresa a los escenarios luego de 5 años y promete sorprender a sus fanaticada.

La ‘Noche de proporciones galácticas’ promete ser un concierto inolvidable en Estados Unidos y System Of a Down, Korn, Faith no more y las otras bandas se encargarán de que así sea.